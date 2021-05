NYT "FDA, 화이자 백신 12~15세에 곧 접종 승인할듯" (상보)

EMA도 12세 이상 접종 허용할지 검토 착수

[아시아경제 김수환 기자] 미국 식품의약국(FDA)이 12~15세에 대해 화이자 백신 접종을 곧 승인할 것으로 보인다. 유럽의약품청(EMA)도 12세 이상을 대상으로 화이자 백신 접종을 허용할지 검토에 착수했다.

3일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 소식통을 인용해 "FDA가 이르면 다음주 초에 12~15세를 대상으로 화이자 백신 접종을 승인할 예정이다"고 전했다. 이 백신은 현재 미국과 유럽연합(EU) 모두에서 16세 이상을 대상으로 사용 승인이 나 있는 상태다.

FDA의 승인이 이뤄지면 곧바로 미 질병통제예방센터(CDC)가 자문위원회를 열고 임상 자료 검토와 함께 12~15세에 대한 화이자 백신 접종 승인을 권고하게 된다.

앞서 화이자 측은 지난 3월 자체 임상시험 결과 자사 백신이 12~15세에도 상당한 면역효과를 불러일으켰다며 16~25세가 겪는 사소한 부작용 증상과 같은 증상을 겪었다고 보고했다.

실제 12세 이상에 대한 화이자 백신 접종이 시작되면 당국이 기대하는 집단 면역 달성에도 기여할 것으로 보인다. 어린 연령대는 코로나19에 감염되면 심각한 증상이 발현되지는 않지만 성인에게 바이러스를 옮길 여지는 있어 이들에게도 백신 접종이 이뤄지면 이같은 바이러스 확산을 차단할 수 있다는 의미다.

한편, EMA도 화이자의 백신 사용을 12세 이상에 대해 허용할지 검토에 착수했다.

EMA는 3일 "화이자가 제출한 자료에 대해 빠르게 검토를 거쳐 다음달 결과를 발표할 것"이라고 밝혔다. 다만, 추가 자료가 필요할 경우 결과 발표가 늦춰질 수 있다고 EMA는 덧붙였다.

앞서 지난달 30일 화이자와 바이오엔테크는 두 회사가 공동 개발한 코로나19 백신 사용 승인 대상을 12∼15세까지로 확대해달라는 요청을 EMA에 제출했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr