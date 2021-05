은평구, 서울형 케어팜 시범단지 조성

장애인과 비장애인 함께 활동할 수 있는 텃밭 공간 조성

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 ‘서울시 은평의 마을’(시립 성인남성노숙요양시설)의 유휴 공간에 294㎡ 규모의 무장애·옥상 텃밭(서울형 케어팜) 조성을 완료했다고 밝혔다.

옥상텃밭 조성으로 추진된 이 사업은 농림축산식품부 주관 '2020년 도시농업공간조성' 공모사업에 선정돼 조성했다.

서울형 케어팜(Care Farm)은 부지확보가 어려운 서울시의 현황을 고려, 유럽과 같은 농장형 치유농업 공간 조성 대신 복지관·요양시설 등 유휴 공간에 다양한 형태의 도시농업 공간을 조성, 치유프로그램을 운영, 시설이용자(입소자)의 자활·자립을 지원하는 사업이다.

이번 사업에서는 은평의 마을 내 제1생활관 옥상과 성모동산에 텃밭·휴게 공간을 조성, 다양한 형태의 도시농업 체험 기회를 제공했다.

또, 제1생활관 옥상텃밭의 경우 구조안전진단을 통해 조성 및 유지관리 측면에서의 안전성을 확보했다.

은평구 관계자는 “향후에도 공공시설 옥상 내 유휴공간을 활용한 텃밭·휴게공간 조성을 통한 미세먼지 저감 기여 등을 위해 사업 추진에 힘쓸 것”이라고 전했다.

이 사업은 조성 후 5년 이상 존치 가능한 공공기관을 대상으로 하는 사업이며, 은평구는 현재 2021년 도시농업공간조성 공모사업에 선정돼 추진 중이다.

자세한 사항 및 기타 관련 문의는 은평구청 공원녹지과 도시농업팀을 통해 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr