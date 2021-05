가양4단지아파트 '생명사랑 안심아파트 1호' 지정

강서구, 서울시 최초 ‘생명사랑 안심아파트’ 사업 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 자살예방과 생명존중 문화 확산을 위해 발 벗고 나섰다.

구는 주민들의 마음건강을 지키고 우울증과 자살을 예방하기 위해 서울시 최초로 ‘생명사랑 안심아파트’ 사업을 추진한다고 밝혔다.

지역 내 유관기관, 아파트 주민들과 함께 생명을 소중하게 여기는 생명 존중 문화를 확산시키고 우울증 및 자살 고위험군 주민을 조기에 발굴·관리하기 위한 취지다.

생명사랑 안심아파트 사업은 ‘모든 주민이 서로 지켜주는, 자살 없는 안심 아파트’를 비전으로 주민들의 정신건강 증진을 통해 건강하고 행복한 아파트를 구현하기 위한 사업이다.

구는 생명사랑 안심아파트 제1호로 가양동 소재 가양4단지아파트를 지정했다. 60세 이상 1인 가구 비율이 높고, 주변에 종합사회복지관과 박물관, 경로당, 공원 등 문화시설이 있어 프로그램 진행도 용이하기 때문이다.

이를 위해 구는 지난 28일 SH서울주택공사 강서센터, 인천카톨릭대학교 산학협력단, 강서경찰서 가양지구대, 가양2동주민센터, 가양4종합사회복지관, 강서구자원봉사센터 등 6개 유관기관이 함께하는 업무 협약을 체결했다.

협약을 통해 ▲우울·자살 위험군 대상자 발굴 및 연계 ▲자살 고위험군 맞춤형 프로그램 제공 ▲정신건강 프로그램 홍보 ▲자살위험 예방 환경 조성 등 건강하고 행복한 아파트를 조성하기 위한 기관 간 상호 협력체계를 구축하게 됐다.

구는 각 기관들과 함께 가양4단지 아파트 주민들을 대상으로 이동검진, 생명지킴이 교육, 동아리 운영, 원예치료 등 다양한 맞춤형 정신건강 서비스를 제공할 계획이다.

또, 범사회적 자살예방 환경 조성을 목표로 지역 내 아파트 단지들을 대상으로 생명사랑 안심아파트 사업을 점차 확대해 나갈 예정이다.

구 관계자는 “이 사업이 생명존중 문화 확산을 위한 마중물 역할을 하길 기대한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 주민들의 마음건강과 안전을 지키기 위해 노력해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr