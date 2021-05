뉴욕증시, '5월에 팔아라' 우려 속 강세 출발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕 증시 주요 지수가 5월 첫 거래에서 상승세로 출발했다. '5월에 팔아라'는 증시의 격언에 대한 우려 속에 5월 증시에 관한 관심이 커지는 상황에서 긍정적인 출발이라는 평가가 나온다.

3일(현지시간) 오전 10시 20분 현재 다우존스30 산업 평균 지수는 0.77%, S&P500지수는 0.60%, 나스닥지수는 0.52% 상승 중이다.

이날도 경제 활동 확대에 대한 기대감이 주가에 반영됐다. 의류업체 갭이 4% 이상 상승했고 디즈니와 크루즈업체 로열 캐러비언도 1% 이상 상승했다. 캐터필러와 트래블러스 컴퍼니도 강세다.

대규모 코로나19 백신 공급 계약을 발표한 모더나가 3%대 상승률을 기록 중이다.

에스티 로더는 실적이 기대에 못 미쳤다는 평가 속에 4% 하락했다.

시장의 관심은 4월까지 3개월 연속 상승한 뉴욕 증시가 추가로 더 상승할지다. S&P500의 경우 올해 11% 상승했지만 "5월에 팔고 떠나라"라는 증시의 격언이 현실화할 것이라는 우려도 사라지지 않고 있다.

일단 기업들의 실적은 긍정적이다. 데피니티브의 분석에 따르면 S&P500 편입 기업의 절반 이상이 1분기 실적을 발표한 상황에서 이익 증가율이 46% 달했다. 기업 실적 호조는 증시 거품론을 희석할 수 있는 요인이다.

B라일리 FBR의 투자전략가 마크 그랜트는 "기업들의 실적이 예상보다 훨씬 좋다. 지수가 사상 최고치이지만 개인과 기관투자자들이 현 시장에 대해 긍정적으로 보고 있다"라고 말했다.

다만 이날 발표된 ISM 제조업구매관리지수(PMI)는 기대에 크게 못 미쳤다. 4월 ISM 제조업 PMI는 60.7로 다우존스 집계 시장 예상치 65에 크게 미달했다. 전달 64.7에 비해서도 큰 폭의 내림세였다.

이날 미 10년물 국채금리는 1.59%를 기록하며 다시 1.6% 이하로 내려왔다. 주말 사이 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장이 미국의 인플레이션을 우려 했지만 재닛 옐런 재무부 장관은 그럴 일이 없다고 반박했다.

이날 오후 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 인플레이션에 어떤 언급을 내놓을지도 주목된다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr