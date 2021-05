[포토]광진구 구의3동 비대면 셀프 봉사단 ‘구삼클린챌린지’ 발족

[아시아경제 박종일 기자] ◇구의3동, 비대면 셀프 봉사단 ‘구삼클린챌린지’ 발대식 개최

광진구 구의3동 자원봉사캠프가 지난 1일 깨끗하고 안전한 마을을 위한 비대면 셀프 봉사단 ‘구삼클린챌린지’ 발대식을 개최했다.

구삼클린챌린지는 구민이 주도적으로 환경봉사에 참여할 수 있도록 마련된 것으로, 지역 내 무단투기 다발지역이나 환경 개선이 필요한 지역을 발굴하고, 페트병 분리배출 및 쓰레기 배출요일 등 홍보 캠페인을 진행하게 된다.

이번 구삼클린챌린지에는 구의3동 자원봉사캠프 소속 가족봉사단 2곳과 청소년봉사단이 첫 주자로 참여하게 되며, 일반 자원봉사자도 참여할 수 있도록 확대해 나갈 계획이다.

◇자양4동, 청년 작가와 함께한 저소득 어르신 장수사진 촬영

광진구 자양4동 자원봉사캠프가 지난달 27일 지역 내 청년 사진작가와 함께 저소득 어르신을 대상으로 장수사진 촬영 행사를 진행했다.

이번 행사는 자양4동 소재 사진관 ‘STUDIO DAY’를 운영하고 있는 두 청년 작가의 제안으로 마련됐으며, ‘백란’ 및 ‘뷰티헤어’ 미용실 두 곳도 재능기부에 동참했다.

이날 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 시간차를 두고 진행됐으며, 자양4동 자원봉사캠프 봉사자들이 어르신을 인솔하고 화장을 도왔다.

◇광장동, 어르신, 생신 축하드립니다~ 생신 축하 방문 행사

광진구 광장동 지역사회보장협의체가 지난달 28일 생일을 맞은 홀몸 어르신 가정에 방문해 생신축하 행사를 진행했다.

이날 행사는 코로나19 예방을 위해 최소 인원이 방문했으며, 지역사회보장협의체 회원들이 직접 어르신에게 케이크와 생신선물을 전달하며 축하 인사를 전했다.

