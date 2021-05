서울 코로나 확진자, 3일 오후 9시까지 176명…3개월 만에 최고

[아시아경제 강주희 기자] 서울시가 3일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 176명으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 전날(2일) 같은 시간대 125명보다 51명 많고, 1주 전(지난달 26일) 109명보다 67명 많은 수치다. 하루 전체 확진자 수는 2일 127명, 지난달 26일 116명이었다.

3일 오후 9시까지 서울의 확진자 수는 전날 서울의 검사 인원(1만5천575명) 대비 1.1% 수준인 것으로 확인됐다.

하루 전체 확진자 집계가 나오면 3일 확진율(전날 검사 인원 대비 당일 확진자 수)은 1%를 넘어설 것으로 보인다. 이는 지난 2월1일(1.1%) 이후 3개월여 만에 처음이다.

2일 서울의 코로나19 검사 인원은 1일(2만2343명)의 3분의 2 수준이었고, 최근 보름(4월18일∼5월2일)간 하루 평균인 검사 인원인 3만2341명의 절반에도 못 미치는 수준인 것으로 조사됐다. 최근 보름간 하루평균 서울 확진자 수는 194명, 확진율은 0.6% 수준인 것으로 확인됐다.

3일 오후 9시 기준 서울의 코로나19 누적 확진자는 3만8517명으로 집계됐다. 이날의 전체 확진자 수는 4일 0시 기준으로 집계돼 오전에 발표된다.

