"블링컨, 日외무상에 새로운 대북 정책 설명"

[아시아경제 금보령 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관이 모테기 도시미쓰 일본 외무상을 만나 새로운 대북정책을 설명한 것으로 전해졌다.

교도통신은 3일 일본 정부 관계자가 기자단에 "미국 측이 (새로운 대북) 정책을 발표하지 않았다"는 이유로 자세한 설명은 피했다면서 이처럼 보도했다.

블링컨 장관은 주요 7개국(G7) 외교·개발장관 회의에 참석하기 위해 영국을 방문했다. 교도통신에 따르면 블링컨 장관과 모테기 외무상은 이번 회담에서 유엔 안보리 결의를 근거로 해 북한의 완전한 비핵화가 실현될 수 있도록 긴밀히 협력한다는 입장을 나타냈다.

양측은 북한에 의한 일본인 납치 문제를 즉각 해결하기 위한 협력도 진행하기로 했다. 이와 함께 북한의 핵·미사일 개발을 둘러싼 우려를 공유하고 한미일 3국 간 협력의 중요성도 재차 확인했다.

중국 문제와 관련해선 지난달 16일 백악관에서 열린 조 바이든 대통령과 스가 요시히데 총리 간의 미일 정상회담 결과에 맞춰 협력을 강화할 예정이다.

