'덕정역 복합환승센터' 건립‥ '대도시권 광역교통기본계획' 확정 가시권

전체면적 1만㎡, 지상 2층 규모, 총사업비 300억 원

사통팔달 교통 요충지 역할‥ 지역 경제 활성화 기대

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시가 추진하는 수도권 광역급행철도(GTX-C) 노선 출발지인 덕정역의 '복합환승센터' 건립 확정이 가시권에 들었다.

특히, 덕정역은 북으로 동두천과 연천군, 서쪽으로 파주와 고양시, 동으로는 포천시와 인접해 정부의 광역교통 시행계획에 복합환승센터 반영이 사실상 확정적이라는 전망이 우세하다.

양주시는 3일 "지난달 29일 한국교통연구원이 주관한 '대도시권 광역교통 기본 및 시행계획 온라인 공청회'에서 덕정역 환승센터 사업이 반영됐다"며 이같이 전했다.

대도시권 광역교통 기본·시행계획은 권역별 거시적인 광역교통체계 개선 방향을 제시하고 여건 변화에 효율적으로 대처하기 위한 20년(기본계획), 5년(시행계획) 단위 대도시권 교통 분야 중장기 법정계획이다.

시는 덕정역 환승센터 건립에 총사업비 300억 원을 투입, 전체면적 1만㎡, 지상 2층 규모의 GTX·전철·버스·택시 등의 환승과 대합실, 환승 주차장(400면) 등을 갖춘 시설을 조성할 예정이다.

특히, 'GTX-C' 노선 개통 시 경기 동북부의 환승 수요가 크게 증가할 것이라는 예상을 낳고 있다.

시는 덕정역 환승센터 구축으로 교통 여건 개선과 대중 교통망 확보, 지역 균형 발전을 견인해 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대했다.

또한, 시는 지난 4월 환승센터 건립사업 타당성 조사와 기본 계획 수립을 위한 용역 업체를 선정했으며, 이달부터 교통 수요 조사와 현지 조사를 하는 등 본격적인 용역을 추진한다.

향후, 기본 계획 수립을 거쳐 오는 2023년 기본 및 실시 설계를 완료하고 이듬해 착공, 2026년 'GTX-C' 노선의 개통 일정에 맞춰 환승 센터를 준공한다는 계획이다.

이성호 양주시장은 "이번 4차 대도시권 광역교통 시행계획안에 덕정역 환승 센터가 포함돼 국·도비를 지원받을 토대가 마련됐다"면서 "경기도 등 상급 기관과 협의 과정에서 주민 의견이 최대한 반영되도록 하겠다"고 밝혔다.

