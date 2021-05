文대통령 "여름휴가 고비, 충분한 백신확보 무엇보다 중요"

코로나19대응 특별방역점검회의 주재…"백신 글로벌 허브 위해 전폭적인 기업 지원"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 3일 오후 청와대에서 '제2차 코로나19 대응 특별방역점검회의'를 주재하고 충분한 백신확보의 중요성을 강조했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "문 대통령은 올 여름휴가가 중요한 고비가 될 수 있고, 내년에 3차 접종이 필요한 상황이 올 수 있는 점을 감안할 때, 충분한 백신 확보가 무엇보다 중요하다고 말했다"고 전했다.

문 대통령은 "경제도, 민생도, 방역과 백신의 기반 위에 있는 만큼 그 어떤 정책적 과제보다 방역과 백신을 최우선 순위에 놓고 국가적 총력을 기울여야 한다"고 강조했다.

아울러 문 대통령은 백신 주권 확보의 중요성을 강조했다. 문 대통령은 "백신 생산 글로벌 허브가 되기 위한 입지·규제 완화와 세제 혜택 등 전폭적인 기업 지원을 아끼지 말라"면서 "국산 백신 개발을 위해 지금까지와 차원이 다른 과감한 지원이 필요하다"고 말했다.

한편 문 대통령은 이날 회의에서 정은경 질병관리청장, 전해철 행정안전부 장관, 권덕철 보건복지부 장관으로부터 안건 보고를 받았다. 박 대변인은 "(문 대통령은) 방역에 만전을 다함과 동시에 백신 물량 확보와 접종 속도를 내기 위해서 모든 역량을 기울여 달라고 당부했다"고 설명했다.

