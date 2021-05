우치동물원에 물범·얼룩말 새생명 잇따라

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 우치동물원이 물범과 얼룩말 등 새 생명이 잇따라 태어나 화제다.

3일 광주광역시 등에 따르면 지난 3월초에는 2019년 타 동물원에서 데려온 잔점박이 물범 ‘초롱이’가 새끼 소망이를 순산했다. 소망이는 어미에게서 한 달 만에 독립한 후 현재 내실에서 담당 사육사와 함께 홀로 먹이 먹는 법을 익히고 있다.

지난달 중순에는 한동안 출산이 없던 얼룩말 가족이 ‘루루’를 낳았다.

지중해 출신으로, 봄 계절번식 동물인 무플론 산양은 3월 중순부터 거의 모든 암컷들이 일찌감치 출산을 시작해 총 일곱 마리 새끼를 낳았다. 새끼들은 지난해 새 단장한 무플론사 언덕 위에서 뛰어놀며 관람객들의 눈길을 끌고 있다.

임진택 우치동물원 소장은 “코로나19로 코로나19로 지난해 임시휴장 한 후 재단장해 올 2월부터 문을 열고 시민들의 생태학습과 휴식공간으로 활력을 되찾아가고 있다”며 “기후변화와 서식지 파괴 등으로 멸종 위기에 놓인 동물 종들을 보존하고 확산하는 노력을 계속하겠다”고 말했다.

