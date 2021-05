더미코스, ‘FGF7 파워 인텐스 크림’ 4일 현대홈쇼핑 출격

㈜인스코비 바이오슈티컬 브랜드 더미코스(DERMICOS)의 ‘FGF7 파워 인텐스 크림’이 지속적인 관심에 힘입어 5월 4일 더 풍성해진 구성으로 현대홈쇼핑에 출격한다.

이번 방송은 4일 오후 9시 45분부터 10시 55분까지 70분간 현대홈쇼핑 <유난희쇼>에서 진행된다. 상품 구성은 △ FGF7 싱글세트(FGF7 파워 인텐스 크림 50mL 3개, 앰플 20mL 2개, 무료체험 크림 2mL 2개), △ FGF7 더블세트(FGF7 파워 인텐스 크림 50mL 6개, 앰플 20mL 4개, 무료체험 크림 2mL 4개) 까지 총 2가지로 알차게 준비되어 있다.

FGF7 파워 인텐스 크림은 인체 단백질과 100% 일치하는 세포 단백질이자 치료용 성장 인자로서 ‘꿈의 성분’이라 불리는 FGF7(Fibroblast Growth Factor 7) 성분을 바탕으로 개발됐다. 이 성분은 손상된 피부 세포의 복원 및 성장에 도움을 줄 수 있으며 이미 공신력 있는 SCI급 논문을 통해 효과를 입증한 바 있다.

주성분으로 사용된 FGF7은 의료 및 치료 목적으로 개발된 것인 만큼 높은 비용과 고난도의 제조 기술을 필요로 해 연간 단 1.8g만 생산이 가능했다. 이에 인스코비 바이오 관련 자회사에서 대량 생산 기술과 상처치유 관련 특허를 획득하고 ICID에 화장품 성분으로 등재함에 따라 손 쉽게 만나볼 수 있게 되었다.

FGF7 파워 인텐스 크림은 피부 노화로 인해 나타나는 다양한 증상에 적극적으로 대응한다. 수 차례 임상 실험을 통해 ▲피부 탄력 개선 ▲피부 속 보습력 개선 ▲불독살 등에 탁월하다는 사실을 입증 받았으며 실제 고객들의 후기가 제품의 우수성을 증명해주고 있다.

브랜드 관계자는 “FGF7 파워 인텐스 크림은 홈쇼핑에 출연하는 족족 품절 대란을 일으킬 만큼 이미 소비자들로부터 높은 신뢰를 받고 있는 제품”이라며, “오직 현대홈쇼핑 유난희쇼에서만 특별 구성, 합리적인 가격으로 만나볼 수 있으니 귀한 성분 FGF7가 주는 강력한 힘을 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr