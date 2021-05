KBS아트비전 자율형 교육놀이터 ‘아이그라운드’, 키즈 특화 개발사업으로 ‘주목’

KBS아트비전의 자율형 교육놀이터 ‘아이그라운드’가 키즈 특화 개발사업으로 주목 받고 있다.

‘아이그라운드’는 기존 놀이시설과 차별화된 KBS아트비전 어린이 콘텐츠, 4가지 테마 공간과 다양한 교육콘텐츠로 구성한 가운데 3~13세까지의 어린이와 보호자가 함께 교육과 놀이를 동시에 체험할 수 있는 특별한 ?에듀테인먼트? 공간을 추구하고 있다.

‘아이그라운드’ 공간은 ‘창작’과 ‘표현’을 테마로 만들고 표현하는 어린이 전용 ‘스튜디오’, ‘물’과 ‘사람’을 테마로 물을 만나고 이해하는 물놀이 웅덩이 ‘워터’, ‘신체’와 ‘도전’을 테마로 다양한 스포츠 놀이가 가능한 파크 ‘스포츠’, ‘상상’과 ‘터치’를 테마로 구 형태의 공간에서 느끼는 촉감의 체험 공간 ‘볼’ 총 4가지 테마로 구성돼 있다.

KBS아트비전은 현재 김포 누산리 일대에 지속적인 콘텐츠 기획, 개발 및 시설물 전시를 위한 아이그라운드 lab을 제작하고 있다.

KBS아트비전은 최근 ‘아이그라운드’를 앞세운 개박 계획으로 의정부캠프라과디아 도시개발사업 (포스코컨소시엄), 경기경제자유구역 현덕지구개발사업 (대구은행 컨소시엄), 복정역 환승센터 복합개발사업 (DL이앤씨컨소시엄) 등 다양한 개발사업에 우선협상대상자로 당선됐다.

그 밖에 다양한 도시개발 공모사업 참여를 계획하고 있으며 민간사업 및 지자체 공공사업분야에서 많은 주목을 받고 있어 향후 다양한 문화컨텐츠 사업을 개발해 나갈 계획이다.

KBS아트비전 관계자는 "이번 ‘아이그라운드’ 프로젝트는 KBS아트비전과 주식회사 오츠메쎄와 함께 만들어 갈 아이들이 상상하고, 만져보고, 행동하며 함께 어울릴 수 있는 새로운 개념의 어린이 체험 및 교육 시설로 다양한 개발사업에서 빛을 발하고 있다“고 설명했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr