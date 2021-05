시큐어앱, 몸캠피싱·영상통화사기 피해자 구제 “24시간 차단솔루션”

모바일보안 기업 시큐어앱(대표 임한빈)에서 스미싱, 몸캠피싱 등 모바일기기를 활용한 범죄패턴이 매우 다양해지고 있어 유의가 필요하다고 전했다.

특히 불특정다수에게 악성코드 다운로드 링크를 문자메시지로 발송하는 스미싱 수법이 성행하고 있다. 음란 동영상이나 만남을 하자는 식으로 유인하여 해당 URL에 접속하게끔 하는 것이다.

이후 피해자가 악성코드를 다운받으면 모바일기기에 저장된 데이터는 범인 쪽 서버로 해킹된다. 해당 휴대폰의 문자내역부터, 사진, 연락처 정보는 물론 은행앱 존재유무가 체크되고 범인들은 이 데이터를 감시할 수 있는 것으로도 알려졌다.

이와 같이 피싱 범죄의 수법이 더 악랄하고 다양화 되고 있다. 특히 범죄조직이 더욱 조직화 되고 있어 계속해서 다양한 수법이 등장할 것이기 때문에 낯선 이에게서 받은 그 어떠한 파일도 의심없이 설치하면 안 된다.

만약 피싱에 당했다면 신속히 시큐어앱과 같은 모바일보안 업체에 피해 구제신청을 하는 것이 중요하다. 범인이 아직 영상을 유포하기 전이라면 시큐어앱의 기술로 유포를 차단할 수 있다. 범인이 이미 동영상을 유포해버린 경우라도 추가 피해를 예방하고 범인으로부터 영상을 확보해야 하기 때문에 최대한 신속한 조치가 필요하다.

몸캠피싱 피해 차단 및 대응 시스템과 기술력이 입증된 ‘시큐어앱’은 하루에도 수십 명의 피싱 피해자를 적극 구제하고 있다. 시큐어앱에서는 최근 급증하고 있는 ‘몸캠피싱’ 관련 피해자들을 위해 365일 24시간 언제든지 무료상담이 가능한 긴급상담센터를 운영하며 피해를 최소화할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공, 차단 이후 추가피해 예방을 위한 철저한 모니터링 등 체계적인 구제활동을 펼치는 것으로 알려졌다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr