삼성전자, 가정의 달 '가족사랑 선물전' 실시…오는 31일까지 풍성한 혜택 제공

- 5/31까지 부모님과 자녀 위한 맞춤형 삼성 가전 선물 제안

- TV, 세탁기, 냉장고 등 21개 모델 대상 최대 30만원 상당 할인 혜택

삼성전자는 가정의 달을 맞아 5월 1일부터 5월 31일까지 5월 한 달 간 '가족사랑 선물전'을 실시한다고 알렸다.

이번 행사는 전국 오프라인 매장에서 TV, 세탁기, 건조기, 냉장고 등 대표적인 국민가전 행사 모델에 노트PC, 갤럭시 탭, 큐브 냉장고 등 15개 모델을 더해 총 21개 모델 대상으로 전개된다.

삼성전자는 부모님을 위한 효도 가전과 자녀를 위한 필수 가전 등 가족을 위한 맞춤 선물을 제안한다.

'부모님을 위한 효도가전'으로는 'Neo QLED TV', 'BESPOKE 그랑데 AI(세탁기·건조기)', 'BESPOKE 냉장고' 등이 마련되어 있다. 'BESPOKE 그랑데 AI(세탁기·건조기)'는 세탁기 컨트롤 패널로 건조기까지 조작할 수 있는 '올인원 컨트롤'과 글자로 세탁 건조 상황을 쉽게 알려주는 '대화형 알림창'으로 부모님들에게 더욱 쉽고 편한 세탁·건조 경험을 선사한다.

'자녀들을 위한 필수가전'은 '에어드레서', '제트', '갤럭시 북 프로', '갤럭시 탭 S6 Lite', '갤럭시 버즈 프로' 등 자녀의 옷과 침구를 청정하게 케어하는 가전과 온라인 수업에 최적화된 노트PC와 태블릿 최신 제품도 만나볼 수 있다.

삼성전자는 '가족사랑 SNS 릴레이 이벤트'도 함께 진행한다. 가족 사진과 선물하고 싶은 삼성 가전을 업로드하면, 추첨을 통해 '갤럭시 폴드2 5G', '갤럭시 버즈 프로', 에버랜드 이용권, SPC 모바일 상품권 등 가족이 함께 즐길 수 있는 풍성한 선물을 증정한다.

한편, 삼성전자는 6월 30일까지 오프라인 매장에서 TV, 에어컨, 냉장고, 공기청정기 등 32개의 에너지 고효율 가전을 구매한 모든 고객에게 최대 30만원 삼성전자 멤버십 포인트(캐시백)의 추가 할인 혜택을 제공한다.

'1등급 QLED'와 '무풍갤러리' 구매 고객에게는 최대 30만, 냉장고 구매 고객에게는 20만 포인트(캐시백)를 증정한다. 또한, 고객에게 가장 사랑받는 냉장고 모델 중 하나인 '키친핏'에도 10만 포인트 혜택이 추가되었다.

특히, 새로 출시한 1등급 창문형 에어컨 '윈도우 핏' 구매 고객에게는 5월 한 달 간 설치비를 무상으로 지원하며, iF 디자인어워드에서 금상을 수상한 1등급 공기청정기 신모델 'BESPOKE 큐브™ Air' 구매 시에도 3만 포인트를 증정한다.

출산 가구, 다자녀, 대가족 등 한국전력이 지원하는 복지할인가구 대상 고객은 최대 30만원 내에서 구매 비용의 10%를 환급 받을 수 있다. 이는 삼성 에너지 고효율 가전 구매 혜택과 중복 적용이 가능하다.

또한, 에너지 고효율 모델을 포함한 행사 제품 중 2개 품목 이상 구매 시에는 모델별로 5만 다품목 포인트를 증정하고, 6개 품목 이상 구매한 고객은 최대 200만 포인트를 추가로 받을 수 있다.(매장별로 제공되는 포인트 종류 상이)

'가족사랑 선물전'에 대한 자세한 내용은 삼성닷컴 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr