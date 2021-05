인덕원~동탄 복선전철 개통 수혜 기대되는 ‘e편한세상 고천 파크루체’

교통 호재가 예정된 수도권 분양 시장이 들썩이는 가운데, 경기도 의왕시가 눈길을 끈다. 다양한 교통망 확충이 예정돼 있어 서울 접근성이 더욱 용이해지고, 생활이 편리해질 것으로 기대를 모으면서 집값 상승률이 수도권 지역 중 최고를 기록하는 모습이다.

한국부동산원 자료를 보면 지난 3개월간(‘21년 1월~’21년 3월) 경기도와 인천의 아파트 평균매매가 상승률은 각각 3.98%. 4.47%로 집계됐다. 이는 같은 기간 서울 상승률(1.10%)보다 최대 4배 가량 높은 수준이다. 특히 경기도 의왕시는 상승률이 가장 높은 지역으로 3개월만에 9.62%가 올랐다.

업계에서는 이 지역들이 높은 집값 상승률을 보인 것에 대해 교통망 확충을 주요 요인으로 꼽고 있다. 실제로 의왕시의 경우 인덕원~동탄 복선전철을 비롯해 월곶~판교 복선전철, 수도권광역급행철도(GTX) 등의 수혜가 기대되는 곳이다.

국토교통부 자료에 따르면 인덕원~동탄 복선전철은 경기도 안양시 동안구 관양동에서 의왕을 지나 경기도 화성시 오산동을 잇는 총 37.1km 길이의 노선으로 일부 구간이 올해 착공 예정이다. 복선전철이 완공되면 과천선, 월곶판교선, 신분당선, SRT 동탄역 등과 환승이 가능해져 경기 남부 지역은 물론, 서울 전역으로 이동이 편리해질 전망이다.

이 밖에 월곶~판교 복선전철의 경우 경기도 시흥시 월곶에서 광명, 안양을 지나 판교를 잇는 노선으로 올해 착공 예정이며, GTX-C노선이 들어설 가능성이 있다는 점에서 기대감이 높아지고 있다.

상황이 이렇자 개통 수혜 단지는 신고가를 경신하고 있다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 경기도 의왕시 ‘의왕 내손 e편한세상(‘12년 10월 입주)’ 전용면적 127㎡B는 올해 1월 12억9,500만원에 거래돼 신고가를 경신했다. 같은 평형이 지난해 2월 9억7,000만원에 거래된 것과 비교하면 1년 사이 약 33.51%가 오른 셈이다.

신규 단지 분양권에는 높은 프리미엄이 붙는다. 국토교통부 실거래가 자료를 보면 ‘의왕 더샵캐슬(‘18년 6월 분양)’ 전용면적 84㎡B 분양권은 올해 3월 8억9,257만원에 거래돼 분양가 5억1,780만원에 약 3억7,000만원의 웃돈이 붙었다. 두 단지 모두 인근에 인덕원~동탄 복선전철이 개통될 예정이다.

이러한 가운데 의왕에서 교통 호재가 기대되는 수혜 단지가 공급을 앞둬 눈길을 끈다. DL이앤씨(디엘이앤씨)는 5월 경기도 의왕시 고천동 일원(의왕고천 공공주택지구 A-2블록)에 신혼희망타운 ‘e편한세상 고천 파크루체’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 3층~지상 20층, 11개(테라스동 3개동 포함)동, 전용면적 56~59㎡ 총 870가구 규모로 이중 신혼희망타운은 580가구가 공급된다.

e편한세상 고천 파크루체는 인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(예정)에서 반경 약 800m내에 조성된다. 노선이 개통되면 지하철 4호선·월곶판교선(예정)·인덕원동탄선(예정) 환승역인 인덕원역까지 4정거장만에 이동할 수 있어 서울 및 인근 지역으로의 출퇴근이 편리해질 전망이다.

분양 관계자는 “의왕시는 최근 경기 남부권의 핵심 교통망으로 꼽히는 인덕원~동탄 복선전철 등의 호재로 수도권에서 가장 주목 받는 도시 중 하나가 됐다”라며 “e편한세상 고천 파크루체는 의왕시청역(예정)을 도보로 이용할 수 있는 입지에 들어서는 신규 아파트인 만큼 수요자들의 많은 관심을 받을 것으로 기대된다”라고 말했다.

e편한세상 고천 파크루체는 5월 중 사이버 주택전시관을 오픈할 예정이며, 입주는 2023년 하반기 예정이다.

