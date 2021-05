콤마 엔터테인먼트, 영국 ‘Financial Times’ 발표 고성장 기업에 등재

영국에서 발행하는 경제신문 Financial Times (파이낸셜 타임즈)에서는 이번 2021년 Special Report를 통해서 고성장 회사들을 선별하였다.

아시아 태평양 지역 13개국의 수많은 회사들 중에서 500개 기업이 선정되었고, 대부분 일본, 인도, 싱가폴 회사들이 차지하였다. 한국 기업은 Wadiz 와 Market Kurly를 포함하여 총 22개 기업이 선정되었는데 마케팅 회사로서는 유일하게 ㈜콤마 엔터테인먼트가 39위로 등록되었다.

선정 과정에서는 독일의 리서치 기관 Statista을 통한 조사가 이루어졌으며, 연평군 성장률 (CAGR)을 기반으로 선별되었다고 한다.

㈜콤마엔터테인먼트는 국내외 유명 브랜드 및 정부 기관들의 마케팅과 홍보 활동을 대행하고 있으며, 해외 언론사와 커뮤니티로부터 이미 앞서서 “Top 10 Marketing agency” 로 등재되고 소개되었다.

이승택 대표는 “코로나라는 어려운 환경 속에서 새로운 마케팅 믹스를 개발하려는 노력을 멈출 수 없었다. 그 결과, 감사하게도 좋게 평가를 해준 것 같고, 앞으로도 계속 노력하겠다”며 파이낸셜 타임즈에 선정된 소감을 전했다.

기사 원문은 Financial Times에서 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr