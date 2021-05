왕길역 로열파크씨티 푸르지오 ‘로열 라이프’ 누린다

시선 끄는 3가지 콘셉 특화 조경 눈길

단지 내 인천 역대급 커뮤니티 시설 조성

인천 2호선 왕길역 중심으로 총 1만3000세대 아파트 분양을 앞두고 있는 DK도시개발·DK아시아는 오는 8월 왕길역 로열파크씨티 푸르지오에 적용할 ‘역대급’ 커뮤니티 시설 공개했다.

특히 ‘리조트 도시 시즌2’ 타이틀을 내걸고 호텔 버금가는 여가·문화시설부터 테마 디자인이 가미된 쉼터가 들어선다. 또한 삼성물산 리조트 부문과 함께 만든 유럽형 조경까지 다채로운 시설을 조성해 예비 청약자들의 시선을 사로잡고 있다.

이번 왕길역 로열파크씨티 푸르지오 커뮤니티 시설의 ‘로열 라이프’ 네이밍은 다른 건설사가 흉내 낼 수 없는 상품으로 공급되는 것은 물론 입주민들이 리조트에 머무르는 듯 한 일상을 영위할 수 있도록 하겠다는 취지를 담았다.

눈에 띄는 점은 커뮤니티 시설을 홈페이지 내 선공개 함으로써 예비 청약자들에게 구체적인 정보를 제공하고 신뢰성을 확보한 것이다. 최근 아파트 분양 동향을 보면 커뮤니티 시설을 비롯한 단지 내부 설계는 변동사항이 많고, 크게 내세울 점이 없는 경우가 많아 분양이 임박해서야 수요자들에게 슬그머니 공개하는 게 일반적이다.

반면 왕길역 로열파크씨티 푸르지오는 시공사가 아닌 시행사 주도 사업이어서 과감한 투자를 통해 변수를 줄였고, 커뮤니티를 사전 공개하는 이례적인 행보를 통해 아파트 분양 시장에 새로운 패러다임을 제시 중이다.

국내 최고 조경전문업체 삼성물산 리조트 부문 시공 예정

왕길역 로열파크씨티 푸르지오는 단지 내 조경에도 각별한 신경을 기울였다. 리조트 명품 주거단지 구현을 위해 국내 조경 분야 최고를 자랑하는 삼성물산 리조트 부문이 3가지 컨셉의 특화 조경을 비롯해 단지 곳곳에 다채로운 시설들을 선보일 예정이다.

먼저 ‘퀸즈가든’에는 유럽풍 분수대와 다양한 조경수를 정교하게 배치한 자수화단이 마련돼 이색적인 풍경을 연출할 전망이다. 수경 시설과 녹지가 조화를 이루는 ‘엘리제 파크 베이’도 눈길을 끈다. 이곳에는 생태연못이 2층형 티카페와 더불어 설치되며 잔디마당 사이에는 계류형 폰드가 설계돼 자연 친화적인 공간을 선보인다. 여기에 자연경관 조망이 가능한 특화 파고라도 도입돼 차별성을 더할 계획이다.

또한 ‘드림밸리’에는 삼성물산 애버랜드 특유의 사파리를 테마로 한 쉼터가 들어선다. 이곳에 조성되는 어린이 놀이터에는 동물을 형상화한 각종 놀이기구가 배치돼 아이들이 마음껏 뛰놀 수 있으며, 이와 더불어 주변에 팽나무, 메타세콰이어 등 아름드리 나무로 숲 쉼터를 만들어 사파리 테마에 디테일을 더해줄 예정이다.

최고급 호텔 그대로 옮겨와

최고급 호텔과 리조트에서 볼 법한 운동시설도 들어서서 365일 내내 여가 생활이 가능한 환경을 구축했다. ‘로열 피트니스센터’에는 5성급 호텔식으로 조성되는 품격 있는 실내수영장이 들어서 입주민의 건강 증진에 도움을 줄 전망이며, 함께 들어서는 대형 사우나, 피트니스 센터, GX룸, 필라테스룸 등도 눈길을 끈다.

또한 ‘로열 복층형 골프센터’에는 여타 아파트에서 보기 힘든 복층형 인도어골프장과 스크린 골프장이 단지 내부에 마련된다. 외부로 나갈 필요가 없는 것은 물론 날씨 영향을 받지 않고 연습이 가능하다.

다양한 문화생활을 즐길 수 있는 시설들도 돋보인다. ‘로열 컬쳐센터’에는 일반상영관, 키즈상영관 등 영화관이 들어서 입주민은 실내에서 편하게 영화를 감상할 수 있고, 즐길 거리와 휴식공간이 구비된 맨즈클럽, 사교공간인 파티룸도 조성된다. 도서관, 독서실이 마련된 ‘로열 스튜디오’, 방문객 숙소로 활용 가능한 원룸·투룸형 ‘로열 게스트하우스’도 선보인다.

입주민 전 연령층을 고려한 커뮤니티 시설도 아파트 부가가치를 끌어올리고 있다. ‘로열 패밀리존’에는 어린이집을 비롯해 아이와 학부모들을 위한 공간인 키즈카페, 맘스카페가 조성되며 장년층 커뮤니티 공간인 시니어클럽도 들어선다.

이밖에도 ‘로열 클래스 서비스’에는 강남에서나 본 듯한 스카이라운지와 최상의 서비스를 제공하는 컨시어지라운지도 함께 조성된다. 보다 세부적인 사항은 왕길역 로열파크씨티 푸르지오 공식 홈페이지 내에서 ‘로열 라이프’를 클릭하면 확인할 수 있다.

더불어 오는 15일까지 왕길역 로열파크씨티 푸르지오에 조성되는 대표 조경 3종 이름을 맞추면 와인셀러, 공기청정기 등을 증정하는 이벤트를 진행한다. 홈페이지 관심 고객 및 카카오톡 친구 등록 후 이벤트 페이지 하단 정답 입력하면 된다.

한편 왕길역 로열파크씨티 푸르지오는 인천지하철 2호선 왕길역세권에 위치한다. 지난해 ‘리조트 도시 시즌1’으로 검단역 로열파크씨티 푸르지오를 성공적 공급에 이은 ‘리조트 도시 시즌2’다. 시즌2는 총 1만300세대 규모에 사업비만 8조5000천억원에 달하는 프로젝트로 단일 사업으로 국내 최대 규모다. 오는 8월 1차분 1,500세대를 분양할 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr