이베이코리아, 빅스마일데이 티저 프로모션…최대 50% 할인쿠폰

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아가 3일 상반기 최대 쇼핑축제 ‘5월 빅스마일데이’ 티저 페이지를 공개했다. 상품 라인업, 특가 이벤트 등을 사전 예고하고 파격적인 티저 프로모션도 진행한다. 빅스마일데이는 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션, G9에서 동시 진행하는 대규모 할인전으로 연중 5월과 11월 단 두차례만 진행한다.

티저 프로모션은 오는 9일까지 진행한다. 랜덤 쿠폰 이벤트를 통해 최대 50% 할인쿠폰을 제공한다. 티저 기간 내 누구나 ID당 1회 응모 가능하며, 쿠폰은 본 행사가 시작되는 10일 자정부터 나의 쿠폰함에서 확인할 수 있다. 제공된 쿠폰은 12일까지 G마켓, 옥션, G9 앱을 통해 사용 가능하다.

최대 100만원의 쇼핑지원금이 제공되는 친구 초대 이벤트도 있다. 스마일클럽 회원이 친구에게 초대코드를 보내고, 이 코드를 받은 친구가 스마일클럽에 신규 가입할 경우 본인과 친구 모두에게 G마켓과 옥션에서 현금처럼 사용 가능한 스마일캐시 5000원을 제공한다. 티저 기간 동안 가장 많은 친구를 초대한 스마일클럽 초대왕에게는 쇼핑지원금 최대 100만원을 증정한다. 친구 초대 이벤트는 G마켓과 옥션에서만 진행한다.

이베이코리아 관계자는 “이번 빅스마일데이는 5월 쇼핑시즌의 연장선으로, 전국민이 부담없이 쇼핑을 즐기고 원하는 상품들을 특가에 득템할 수 있도록 행사 규모와 혜택을 역대급으로 준비했다”며 “본 행사에 앞서 티저 프로모션을 통해 빅스마일데이의 즐거움을 미리 체험해 보는 시간을 가질 수 있을 것”이라고 말했다.

