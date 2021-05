유은혜, 등교수업 지속성 거듭 강조… "학교 방역 철저히 점검해야"

[아시아경제 김대현 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 철저한 방역이 안전한 등교수업을 지속할 최선의 방법이라고 강조했다.

2일 유 부총리는 인천 부평구 인천진산과학고를 찾아 학교·기숙사의 방역 상황을 점검하며 "철저한 방역 점검과 관리, 더 이상의 확산을 차단하려는 노력이 안전하게 등교수업을 지속할 최선의 방법"이라고 밝혔다.

유 부총리는 최근 학생·교직원 확진자가 늘어난 것가 관련해 "그래도 학교가 다른 집단 시설보다 감염률이 상대적으로 낮고, 학생들이 등교수업을 지속하는 게 꼭 필요하다는 전문가들 의견도 있었다"고 말했다.

이어 "5월은 어린이날이나 어버이날, 스승의 날 등 여러 행사나 모임이 많은 달"이라며 "코로나19가 확산하지 않을까 우려가 큰 상황"이라고 전했다. 그러면서 학생과 학부모들에게 방역 수칙을 재차 안내해 줄 것을 강조했다.

그는 "전문가들은 학교의 방역 수칙만 철저하게 준수된다면 감염 위험을 훨씬 낮출 수 있다고 한다"면서 "조금이라도 의심 증상이 있으면 학생이나 교직원분들이 등교하거나 출근하지 않도록 하고, 신속하게 유전자증폭(PCR) 검사를 받을 수 있도록 안내해달라"고 했다.

아울러 "교직원들의 백신 접종도 조금 더 빠르게 높일 수 있도록 협의하고 있다"며 "아이들의 등교수업이 확대될 수 있도록 추진하고자 한다"고 설명했다.

오는 3일부터 서울 지역의 희망 학생, 교직원을 대상으로 이동형 검체팀을 시범 운영하는 것에 대해선 "인천에서도 도입을 준비하고 있는 것으로 안다"며 "무증상 감염이나 감염 경로가 불명확한 부분들을 빨리 찾아낼 수 있도록 정책적으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

