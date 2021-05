'홍천군 K-바이오 산업'‥ 정부 '지역 거점 사업'에 선정

2024년까지 면역항체 치료소재 개발지원센터 구축

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 홍천군이 추진하는 '면역항체 치료소재 개발지원센터 구축' 사업이 내년도 정부의 지역거점 신규(스마트 특성화기반 구축) 사업에 선정됐다.

1일 홍천군에 따르면 지난달 중화항체 치료제 개발지원센터 구축사업이 산업통상자원부가 주관한 공모에 선정돼 국비 100억 원을 지원받는 한편, '홍천 K-바이오 혁신파크 조성' 사업도 탄력받게 됐다.

면역항체 치료소재 개발지원센터는 총 200억 원을 투입, 2024년까지 항체 치료제 개발 촉진을 위한 공정 개발, 기술 서비스 지원, 면역 항체 치료제 분야 유망 벤처기업과 전문 인력을 육성한다.

허필홍 홍천군수는 "중화 항체 치료제 개발지원센터와 면역항체 치료소재 개발지원센터 구축 사업 등을 통해 미래 감염병 대비 '항체 산업 클러스터'를 조성하고, K-BiOpen 스타트업 파크 조성도 함께 추진해 홍천을 바이오 산업 경쟁력을 선도하는 신성장 거점 지역으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr