[아시아경제 송승윤 기자] 지난달 26일 오전 7시 24분께 서울 노원구 공릉동 한 초등학교 인근 교차로에서 70대 후반 여성 A씨가 좌회전하던 화물차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

당시 A씨는 횡단보도가 아닌 곳에서 무단횡단을 하다가 사고를 당했다. A씨는 사고 직후에는 의식이 있었으나 병원으로 이송된 뒤 치료를 받다가 숨졌다.

서울 노원경찰서는 우선 60대 트럭 운전자 B씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 조사중이다.

B씨는 경찰에서 “사각지대라 A씨가 보이지 않았다”는 취지로 진술했다. 당시 그는 낮은 속도로 서행하고 있었으며 신호를 위반하지도 않은 것으로 조사됐다. 음주상태도 아니었다.

경찰은 B씨와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr