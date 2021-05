택배노조 "6일 총투표 진행"…가결시 11일부터 총파업

[아시아경제 이정윤 기자] 택배노조가 조합원 총투표를 진행해 총파업 여부를 결정하기로 했다.

민주노총 서비스연맹 전국택배노동조합는 1일 "노조 대의원들이 아파트 갑질 문제에 관한 택배사 해결 촉구를 위한 조합원 총파업 찬반투표 부의 여부를 놓고 투표한 결과 투표 인원 371명 중 76%(282명)가 찬성했다"고 밝혔다.

택배노조는 대의원 투표 가결로 오는 6일 전 조합원을 대상으로 총투표를 진행해 총파업 진행 여부를 결정한다.

택배노조는 "총투표가 가결된다면 11일부터 총파업 투쟁에 돌입할 것"이라며 "택배사들은 지금이라도 아파트 갑질 문제와 저상차량 문제를 해결해야 한다"고 설명했다.

한편, 서울 강동구의 A아파트가 택배차량의 단지 내 지상도로 출입을 금지하면서 벌어진 갈등은 점점 첨예해지고 있다. 5000세대 규모의 A아파트는 지난달 1일부터 택배기사들에게 택배차량의 단지 내 지상도로 이용을 막았다. 손수레로 각 세대까지 배송하거나 제한 높이 2.3m인 지하주차장에 출입할 수 있는 저상차량을 이용하라고 했다.

이에 택배기사들은 배송 시간이 증가하고 몸을 숙인 채 작업을 해야 해 신체적 부담도 커진다며 반발해왔다. 지난달 14일 개별 배송을 중단했지만 일부 입주민들의 항의성 문자에 정신적 고통을 호소하는 택배기사들이 늘자 개별 배송을 잠정 재개했다.

또 이번 갈등은 고발로도 이어졌다. 택배노조 소속 기사 2명은 아파트에 들어가 호소문을 집 앞에 설치했다 아파트 측으로부터 신고당해 경찰 수사를 받고 있다. 택배노조는 지난달 29일 A아파트 등 일부 아파트와 관련해 저상차량 도입을 사실상 강요하고 있다며 CJ대한통운 대표를 산업안전보건법 위반 혐의로 서울지방고용노동청에 고발했다.

