삶의 마지막 여정 함께하는 또 다른 가족...

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 가족해체나 빈곤 등으로 장례를 치를 수 없는 저소득주민을 위해 공영장례서비스를 지원한다.

공영장례란 장례의식 없이 시신이 처리되지 않도록 공공이 무연고 저소득주민에게 검소한 장례의식을 직접제공하거나 이런 장례의식을 할 수 있도록 지원하는 장례다.

대상은 장제급여를 지원받는 저소득주민으로 연고자가 없거나 연고자가 있더라도 연고자가 미성년자와 장애인, 75세 이상 어르신으로 실질적으로 장례를 치를 수 없는 경우이다.

최근 가족해체, 경제적인 문제로 가족이 사망자의 시신인수를 거부·기피하는 사례가 증가하고 있는 추세이며 성북구는 2020년부터 총 12건의 저소득주민 공영장례를 지원했다.

아울러 가족이 아니더라도 사망자와 삶의 동반자 관계에 있었던 개인이나 단체를 연고자나 장례주관자로 지정, 장례를 치를 수 있게 하는 가족대신 장례도 추진하고 있다.

최근 요양병원에서 치료를 받다 사망한 A어르신의 경우 연고자가 없어 무연고장례대상이었으나 오랫동안 수양딸로 관계를 맺어오던 B씨가 연고자 지정신청을 해 연고자로서 장례를 치른 사례가 있다.

이승로 성북구청장은 “탄생의 순간부터 삶의 마지막 순간까지 인간의 존엄성을 유지할 수 있도록 지원하는 등 행정의 역할이 더욱 세심해지고 있다”면서 “어려운 경제형편, 가족관계 단절 등으로 장례의식을 치르지 못하는 안타까운 상황이 발생하면 행정이 또 다른 가족의 역할을 하는 것이 당연하며, 이 보다 앞서 안타까운 상황이 발생하지 않도록 선제적 발굴 과정에도 더욱 노력을 기울이겠다”는 의견을 밝혔다.

