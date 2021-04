허은아 "文 대통령이 '3대 존엄'이냐" vs 신동근 "野 색깔론 이을 기린아"

허은아 "3대 존엄 모독자들에게 '고사포' 난사, 무서운 정권"

[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령 비판 전단을 뿌린 한 남성이 검찰에 송치된 것을 두고 여야가 설전을 벌였다. 허은아 국민의힘 의원이 '문 대통령이 최고 존엄자냐'라는 취지로 비판을 쏟아내자, 이에 대해 여당에서 "색깔론"이라고 맞받아친 것이다.

허 의원은 30일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "북한에 '최고존엄' 김정은이 있다면 대한민국에는 3대 존엄이 있다"라며 "바로 문재인 대통령, 조국 전 법무부 장관, 방송인 김어준 씨가 대한민국 '3대 존엄'"이라고 운을 뗐다.

이어 "문 대통령을 비난한 청년은 대통령으로부터 '고소장'을 받고, 조 전 장관 딸의 의사 자격 문제를 지적한 우리당 김재섭 비상대책위원은 경찰의 '조사장'을 받았다"라며 "교통방송(TBS) 라디오 '김어준의 뉴스공장' 진행자인 김 씨의 편파성을 지적하는 정치인들은 극성 지지자들에게 댓글과 문자로 '엄포장'을 받고 있다"고 했다.

그러면서 "대한민국 3대 존엄의 특징은 전 정권 최대 수혜자들이라는 점"이라며 "한 명은 대통령이 되고, 한 명은 법무부 장관이 되고, 또 한 명은 시급 100만원의 방송 진행자가 된 이 맛이 바로 위선의 맛인가"라고 강하게 질타했다.

허 의원은 "북한 최고존엄 모독자에게는 '고사포'가 날라온다. 대한민국 3대 존엄 모독자들에게는 '고'소장, 조'사'장, 엄포'장'이라는 또 다른 고사포가 난사되고 있다"며 "참 무서운 정권"이라고 꼬집었다.

이 같은 허 의원 발언에 대해 여당에서는 색깔론에 불과하다는 취지로 반박이 나왔다. 신동근 더불어민주당 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "허 의원, 앞으로 기대하겠다. 국민의힘 안에서 색깔론의 명맥을 이을 기린아가 될 자격이 충분해 보인다"라고 비꼬아 비판했다.

이에 대해 허 의원은 재차 글을 써 "신 의원님 색깔론이라뇨"라며 "그렇게 펼칠 프레임이 없으신가요. 정말 좀스럽고 민망하다"고 응수했다.

그러면서 "자유민주주의 국가 대한민국의 청년이 대통령을 비난했다고 대통령에게 직접 고소당한 사건"이라며 "색깔론이 아니라 자유론과 정의론의 문제이며 국가론의 문제"라고 강조했다.

한편 복수 매체 보도를 취합하면, 서울 영등포경찰서는 문재인 대통령을 비난하는 내용의 전단을 배포한 30대 남성 A 씨를 모욕 등 혐의로 지난 28일 검찰에 불구속 송치했다.

A 씨는 지난 2019년 7월 여의도 국회의사당 분수대 인근에서 문 대통령 등을 비판, 비방하는 내용의 전단 뭉치를 뿌린 혐의를 받는다.

