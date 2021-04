80대 할머니 멍들 때까지 폭행한 요양보호사 경찰 입건

[아시아경제 임주형 기자] 서울 한 노인복지센터에서 80대 노인을 폭행한 혐의를 받는 요양보호사가 경찰 조사를 받게 됐다.

30일 복수 매체 보도를 종합하면, 서울 한 노인복지센터 소속 요양보호사로 일하던 60대 A 씨는 최근 자신이 돌보던 환자인 80대 노인을 폭행한 혐의로 경찰에 입건됐다.

A 씨의 폭행으로 인해 노인은 얼굴에 멍이 들고 갈비뼈에 금이 가는 등 전치 5주 부상을 입었다. 노인의 가족은 노인으로부터 A 씨에게 폭행을 당했다는 말을 전해들은 뒤 경찰에 고소장을 접수한 것으로 전해졌다.

또 이들 가족은 A 씨가 소속된 노인복지센터장에 대해서도 폭행 사실을 알고도 신고하지 않았다며 함께 고소했다. 이 노인복지센터는 폭행 사건이 벌어진 다음날 A 씨를 해고했지만, 경찰이나 가족에게 따로 폭행 사실을 알리지는 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨에 대해 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다. 또 A 씨가 몽롱해 보였다는 피해자 가족 측 주장에 따라, A 씨의 모발 및 소변 등에 대한 마약 정밀검사를 국립과학수사연구원에 의뢰할 방침이다.

