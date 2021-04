[아시아경제 서소정 기자] 오는 6월부터 혈우병 치료제인 '앱스틸라주'에 건강보험이 적용된다.

보건복지부는 30일 제8차 건강보험정책심의위원회를 열어 A형 혈우병 신약인 앱스틸라주를 건강보험에 등재하기로 했다.

이 약은 건강보험 미적용 시 연간 투약 비용이 요법에 따라 8400만∼1억원에 이르지만, 앞으로 건강보험을 적용받으면 연간 투약비용 환자부담이 약 580만원 수준으로 줄어든다.

건정심은 이날 코로나19 환자를 치료하는 병원 의료인력에 총 960억원의 처우개선비를 지급하는 방안을 논의했으나 합의를 보지 못해 다음 주에 재논의하기로 했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr