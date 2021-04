[종합] "남친과 여행 중이야" 누나 살해 남동생, 카톡 대화 조작해 부모 속여

범행 후 누나 SNS 계정으로 가짜 메시지 보내

부모 가출 신고 취소 유도

지난해 12월 살해한 뒤 농수로에 시체 유기

[아시아경제 임주형 기자] 누나를 흉기로 찔러 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받고 있는 남동생이 문자메시지를 이용해 누나가 살아있는 것처럼 속인 것으로 드러났다. 남동생은 누나의 계정으로 "잘 지내고 있다" 등 메시지를 보내 부모의 가출 신고를 취소하도록 유도했다.

30일 경찰에 따르면 누나를 살해한 혐의를 받는 20대 남성 A 씨는 누나와 카카오톡으로 나눈 대화 내용을 모친에게 보여주며, 모친의 가출 신고를 취소하게 한 것으로 파악됐다.

앞서 A 씨 누나인 B 씨의 연락이 두절되자, 두 사람의 모친인 C 씨는 지난 2월 인천 남동경찰서에 가출 신고를 했다. 이에 위기감을 느낀 A 씨는 B 씨와 주고받은 것처럼 꾸민 메신저 대화 내용을 만들어 C 씨에게 보냈다.

당시 A 씨는 B 씨에게 "어디에 있냐", "걱정된다" 등 메시지를 보낸 뒤 다시 B 씨 계정으로 접속해 "잘 있다. 남자친구와 여행을 떠난다", "찾으면 숨어 버린다" 등 답변을 보냈다. 이같은 대화 내용을 통해 A 씨는 C 씨가 가출 신고를 취소하도록 유도한 것으로 보인다.

결국 A 씨의 부모는 A 씨의 말을 믿고, 자꾸 연락하면 딸이 아예 연락을 끊어버릴까 두려워 지난 5일 가출 신고를 취하한 것으로 전해졌다.

한편 B 씨는 지난 21일 오후 2시께 인천 강화군 삼산면 한 농수로에서 변사체로 발견됐다. 인근 주민이 발견한 B 씨는 당시 맨발이었으며, 1.5m 깊이 농수로 물 위에 엎드린 상태로 떠 있었다.

경찰 조사 결과 B 씨는 강화도에 살지 않는 외지인으로 조사됐다. 또 국립과학수사연구원은 B 씨 시신을 부검한 뒤 "사인은 흉기에 의한 대동맥 손상"이라는 1차 소견을 밝혔다.

경찰은 전담반을 편성해 수사를 벌이던 중 B 씨의 통신 금융 기록 등을 분석, 누군가가 B 씨의 휴대전화를 사용하고 계좌에서 일정 금액을 출금한 정황을 포착했다.

경찰은 B 씨의 휴대전화 내역 및 금융거래 내역 등을 근거로 주변 인물을 수사하다가 A 씨를 용의자로 특정, 29일 오후 4시39분께 경북 안동에서 체포했다.

이후 경찰 조사 결과, A 씨는 B 씨를 지난해 12월 중순 새벽 자택인 인천시 남동구 한 아파트에서 살해한 것으로 확인됐다. 이후 A 씨는 10일간 해당 아파트 옥상에 시신을 놔뒀다가, 같은달 말 여행 가방에 담은 상태로 렌터카로 운반해 강화군 한 농수로에 유기한 것으로 조사됐다.

A 씨는 경찰에 "누나와 성격이 안 맞았고 평소 사소한 다툼이 있었다", "(범행 당일) 늦게 들어왔다고 누나가 잔소리를 했고, 실랑이를 하다가 우발적으로 범행했다"고 진술했다.

경찰은 A 씨의 정확한 범행 시점 및 사건 경위를 구체적으로 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr