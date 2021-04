한강 실종 대학생 父 "아들 머리에 큰 상처… 사인 밝혀달라" 호소

국과수서 1일 오전 시신 부검 예정

[아시아경제 조성필 기자] 서울 한강공원에서 잠이 든 뒤 실종됐다가 엿새 만에 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨의 아버지는 "아들이 숨진 원인을 명확하게 밝혀달라"고 호소했다.

정민씨의 아버지 손현(50)씨는 30일 서울성모병원 장례식장에서 기자들과 만나 "조금 전 검안을 마쳤는데, 머리 뒷부분에 손가락 두 마디 정도의 길이로 상처가 2개 나 있었다"며 "날카로운 것으로 베인 것처럼 굵고 깊었다"고 말했다. 정민씨의 시신은 이날 오후 3시 50분께 실종 장소에서 멀지 않은 한강 수중에서 발견됐다. 검안 결과 실종 추정 시각과 물에 빠진 시각이 대략 일치하는 것으로 확인됐지만, 후두부의 상처가 생긴 시점을 파악하기 위해 추가 조사가 필요한 것으로 전해졌다.

손씨는 "사망 원인이 명명백백히 밝혀져야 한다고 생각해 부검을 요청했다"며 "범인이 있다면 잡혔으면 좋겠고, 만약 정민이가 잘못한 거라면 아이 죽음을 계기로 사람들이 그곳에서 술을 덜 마시면 좋겠다"고 말했다. 손씨는 이어 "아들 얼굴은 생각보다 깨끗하고 표정도 힘들지 않아 다행이었다"며 "다시는 이런 일이 벌어지지 않게 CCTV든 위치추적 시스템이든 미흡한 점들은 보완될 필요가 있다"고 덧붙였다. 정민씨의 부검은 오는 5월 1일 오전 국립과학수사연구원에서 진행될 예정이다.

서울의 한 대학 의대 본과 1학년 재학생인 정민씨는 24일 오후 11시께부터 이튿날 새벽 2시까지 현장에서 친구와 술을 마신 뒤 잠이 들었다가 실종됐다.

