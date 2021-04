서울장위10구역 철거 현장서 노동자 1명 매몰… 야간 구조작업(종합2보)

3층서 작업중 바닥 무너져 지하로 추락

현장 방문 오세훈 "구조 최선 다해달라"

[아시아경제 조성필 기자] 30일 오후 3시 35분께 서울 성북구 장위10구역 철거 공사 현장에서 건물이 붕괴해 4층에서 철거 작업을 하던 노동자 1명이 지하 3층으로 추락해 매몰됐다.

소방당국 등에 따르면 원래 지상 9층·지하 3층인 이 건물은 그간 철거가 진행돼 지상 5층까지 남은 상태였다. 매몰된 A씨는 일용직 노동자로 이날은 철거 부산물 뒤에서 물을 뿌리는 일을 했고, 사고 당시에는 4층 굴착기에 호스로 기름을 넣는 작업을 3층에서 돕고 있었던 것으로 파악됐다. 4층부터 붕괴가 시작되면서 아래층에 있던 A씨가 추락했다는 것이 소방당국의 설명이다.

사고 당시 4층에 있던 다른 작업자 7명은 자력으로 대피했다. 소방당국 관계자는 "매몰된 A씨의 위치가 확정되지 않아 작업 시간이 길어질 것으로 예상된다"고 밝혔다. 사고 현장에는 소방당국·경찰·성북구청 등 인력 224명과 장비 44대가 투입돼 야간 구조 작업을 진행하고 있다.

한편 오후 7시20분께 사고 현장에 도착한 오세훈 서울시장은 "생명이 최우선이니 가지고 있는 장비와 인력, 역량을 총동원해서 마지막까지 구조에 최선을 다해달라"며 "현장이 매우 불안정한 상황이라 2차 사고 걱정이 된다. 조심해서 작업해 달라"고 당부했다.

