[영상] "아무도 몰라" 가짜 마스크 분장하고 마트 돌아다닌 철 없는 유튜버

구독자 340만 유튜버 레아와 조쉬

물감으로 얼굴 칠한 뒤 인도네시아 돌아다녀

"위험하다", "위법일 것" 온라인 공간서 비판 봇물

현지 당국 추방 여부 결정 방침

[아시아경제 임주형 기자] 인도네시아 한 유명 유튜버가 얼굴에 마스크 그림을 그린 채 마트를 돌아다녀 논란이 불거졌다. 현지 당국은 방역 관련 법 위반 혐의로 이들에 대한 추방을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

29일(현지시간) 미국 방송 CNN은 인도네시아 발리에서 마스크를 착용하지 않고 야외를 돌아다닌 대만 출신 조쉬 팔레르 린과 러시아인 레아에 대해 보도했다.

레아는 구독자 340만명을 보유하고 있는 유명 유튜버로, 그는 지난 22일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 "마스크를 쓰지 않고도 가게에 들어갈 수 있었다"며 "아무도 알아채지 못하고 있다"고 자랑했다.

그가 당시 올린 영상을 보면, 레아는 파란 물감으로 뺨과 턱 주변을 칠해 마스크처럼 분장을 한다. 이후 아무 일도 없다는 듯이 태연하게 마트를 돌아다닌다.

그는 물건을 고르고 있는 현지인을 손가락으로 가리키며 "눈치 채지 못하고 있다"는 자막을 추가하는가 하면, 눈웃음을 짓기도 했다.

영상은 전세계 온라인 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS) 등으로 퍼졌으며 두 사람은 논란에 휩싸였다. 해외 누리꾼들은 "터무니없이 위험한 행위", "법을 어긴 게 아니냐", "처벌 받을지도 모른다" 등 두 사람을 비판하는 반응을 쏟아냈다.

CNN에 따르면 인도네시아는 현재 마스크 착용 의무화를 엄격하게 시행하고 있으며, 외국인이 이를 위반할 경우 첫번째에는 벌금 부과, 두번째에는 추방을 결정할 수 있다.

인도네시아 당국은 이들 두 사람에 대한 추방 여부를 결정할 방침인 것으로 전해졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr