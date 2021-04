美 “모든 미국인, 인도 떠나라”..코로나 엑소더스 시작

[아시아경제 구채은 기자] 미국 정부가 인도에 있는 모든 미국인들에게 인도를 떠날 것을 권유했다. 최근 인도에서 코로나19(COVID-19) 확진자가 증가하는 데 따른 조치다.

29일(현지시간) 외신에 따르면 주 인도 미국 대사관은 이날 "코로나19 확진자 급증으로 인해 인도 내 모든 유형의 의료 서비스에 대한 접근이 심각하게 제한되고 있다"며 인도 내 미국인들에게 귀국 항공편을 이용하라고 촉구했다.

대사관은 측은 "인도를 떠나려는 미국인은 지금 이용 가능한 상업 교통수단을 이용해야 한다. 인도와 미국 간 직항편이 매일 제공되고 있으며, 프랑스 파리와 독일 프랑크푸르트에서 환승하는 추가 항공편도 이용할 수 있다"고 강조했다.

앞서 미 국무부는 인도의 여행 경보를 2단계에서 최고 등급인 4단계로 조정한 바 있다. 대사관 측은 "4단계 여행경보는 국무부가 발령하는 최고 수준의 조치"라며 "미국 시민에게 인도 내 보건 상황으로 인해 인도 여행을 하지 말거나 인도를 떠나라고 조언하는 것"이라고 설명했다. 다만 이같은 권고는 강제성을 띠지 않는다.

또 국무부는 이날 인도에 체류 중인 미국 정부 직원의 가족에 대한 자진 출국을 승인했다. 국무부 대변인은 코로나19 확산과 상업 항공 선택지가 줄어드는 상황을 고려해 내린 결정이라고 밝혔다.

