대만 1분기 경제성장률 8.16%..10년 만에 최대

[아시아경제 구채은 기자] 대만의 2021년 1~3월 1분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 8.16% 대폭 늘어났다.

외신에 따르면 대만 행정원 주계총처(통계청)는 이날 1분기 GDP 속보치가 작년 10~12월 4분기 5.09% 증가에서 신장세를 이같이 가속했다고 밝혔다.

주계총처는 높은 분기 성장률이 코로나19 대응으로 재택근무가 확산하면서 전 세계적으로 수요가 급증한 하이테크 기술 제품의 수출이 크게 증대한데 힘입었다고 지적했다.

차세대 이동통신 5G 관련기기, 재택근무에 연관한 수요가 급확대해 발주로 이어졌다.

1분기 성장률 시장 예상 중앙치는 6.1%인데 실제로는 이를 훨씬 상회했다. 2010년 3분기 11.54% 이래 큰 상승폭을 기록했다.

분기 성장률은 계절조정한 전기 대비로도 12.93%에 달했다.

1분기 수출은 달러 환산으로 작년 같은 기간보다 24.58% 격증했다. 전자부품이 28.37%, 통신기기와 오디오비주얼 제품운 29.67% 증대했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr