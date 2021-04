전 세계 코로나 누적 확진자 1억5000만명 넘어서

[아시아경제 구채은 기자] 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 누적 확진자가 1억5천만명을 넘어선 것으로 나타났다.

국제 통계 사이트 월드오미터를 기준으로 30일 현재 전 세계 누적 확진자는 1억5천114만3천251명, 사망자는 317만9천489명을 각각 기록했다.

미국은 누적 확진자 3천304만4천68명에 사망자는 58만9천207명이다. 확진·사망자 규모 두 부분에서 모두 최다를 기록했다.

이어 확진자 기준으로 인도(1천876만2천976명), 브라질(1천459만2천886명), 프랑스(559만2천390명), 러시아(4천796만557명), 터키(478만8천700명), 영국(441만4천242명), 이탈리아(400만9천208명), 스페인(351만4천942명), 독일(337만3천557명) 등이 상위 10개국 안에 들었다.

지난 2주간 100만명 당 확진자를 기준으로 보면 터키가 7천874명으로 가장 많고, 이어 스웨덴(6천737명), 아르헨티나(6천632명), 네덜란드(6천21명), 프랑스(5천691명) 등의 순이었다고 영국 일간 가디언이 분석했다.

최근에는 인도에서 확진·사망자가 폭증하면서 의료 시스템이 붕괴하는 것 아니냐는 우려마저 나오고 있다. 인도 보건·가족복지부에 따르면 30일 오전 코로나19 일일 신규 확진자 수는 38만6천452명으로 집계됐다. 최고 기록을 하루 만에 경신, 9일 연속 신규 확진자가 30만명을 넘어섰다.

