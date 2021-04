민주당, 김기현 국민의힘 원내대표에 "손실보상·이익공유 등 논의 요청"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당은 김기현 신임 국민의힘 원내대표 당선을 축하하며 민생 법안 논의에 참여해달라고 요청했다.

한준호 민주당 원내대변인은 30일 서면브리핑을 통해 "김기현 신임 원내대표께서는 정견 발표 때 '무작정 싸우지 말고 타협하는 방식도 필요하다'라고 하셨다"면서 "지금은 코로나19로 인해 민생이 고통을 받고 있다. 참으로 중차대한 시기에 제1야당의 원내대표에 당선되신 것"이라고 했다.

그러면서 "국민의힘 신임 원내대표께 첫 번째 협력을 요청한다"며 "시급한 손실보상법을 포함한 협력이익공유법, 사회연대기금법 등 ‘민생법안’ 논의에 참여해 주시기 바란다. 더 이상 700만 소상공인의 고통을 외면해서는 안된다"고 강조했다.

이어 "더불어민주당은 앞으로 여야가 상호 존중과 협력을 바탕으로 코로나19 극복과 민생 회복이 최우선 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

