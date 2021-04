간병인 매칭 플랫폼 케어네이션, 시간제 간병 서비스 오픈

간병인 매칭 플랫폼 케어네이션은 시간제 간병 서비스를 새롭게 도입한다고 30일 밝혔다.

환자 증상 및 이동 빅데이터를 수집하고 분석하는 케어네이션 데이터 랩(CARENATION DATA LAB)에 따르면 간병 서비스를 원하는 보호자 중 14.2%는 병원이 아닌 자택에서의 간병을 원하고 있으며, 통계청에서 조사한 장기요양실태조사에 따르면 간병 서비스와 유사한 성향을 보이는 재가 급여 이용자(방문요양, 방문목욕, 방문간호 등) 383,360명 중 78.6%가 1일 평균 5시간 미만의 서비스를 이용하는 것으로 나타나 시간제 서비스를 필요로 하는 보호자 수요가 매우 높을 것으로 예상되었다.

또한 케어네이션을 이용하는 전체 간병인들을 대상으로 한 설문조사에서 전체 간병인 중 30%는 24시간 진행되는 간병 서비스를 간병을 하면서 가장 힘든 점으로 뽑았으며, 17%의 간병인이 시간 단위를 가장 선호하는 간병 제공 기간으로 뽑아 서비스를 제공하는 간병인 측에서도 시간제 서비스에 대한 충분한 수요가 있는 것으로 나타났다.

이에 케어네이션은 내년 출시 예정이었던 시간제 서비스를 올해 앞당겨 개발했다. 보호자 및 환자가 최소 1시간부터 최대 23시간까지 정해진 시간 혹은 특별한 상황에만 간병인이 필요한 경우, 필요한 시간만큼 간병 서비스를 받고 간병비에 대한 부담까지 덜 수 있다.

케어네이션의 개발 총괄 최용은 CTO는 “케어네이션에서 출시하는 모든 기능이나 서비스는 전 영역 100% 자동화 기반의 시스템을 적용해서 출시해야 하기 때문에 새로운 서비스를 구현하는 데 많은 시간이 필요했다”며 “이번 리뉴얼을 통해 모두가 보다 편리하고 합리적인 맞춤형 간병 서비스를 이용하실 수 있기를 바란다”고 말했다.

케어네이션은 간병인 앱 최초로 전국 모든 지역에 24시간 매칭 서비스를 제공하고 있으며, 이번 시간제 서비스 오픈으로 더 많은 보호자와 간병인의 호응을 얻을 것으로 기대된다.

케어네이션 시간제 간병 서비스는 케어네이션 홈페이지, 앱을 통해 신청할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr