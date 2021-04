김명애 동덕여대 총장, 환경부 '고고챌린지' 동참

[아시아경제 한진주 기자] 김명애 동덕여자대학교 총장이 환경부가 주관하는 생활 속 플라스틱 줄이기 캠페인 ‘고고(GO!GO!) 챌린지’에 동참했다.

30일 동덕여대에 따르면 김 총장은 지난 23일 이창원 한성대 총장의 지명을 받아 이번 캠페인에 동참했고, 대학 공식 캐릭터인 '솜솜이'와 함께 ‘일회용품 사용말GO, 다회용품 사용하GO’라는 표어를 공유하며 ‘플라스틱 줄이기’를 위한 실천운동의 참여를 호소했다.

김 총장은 “이번 챌린지를 통해 일회용품 사용을 줄이고, 개인용 컵과 장바구니 같은 다회용품 사용을 통해 지구환경보전이라는 위대한 실천을 하는 계기가 되기를 바란다”고 전했다. 김 총장은 다음 주자로 양보경 성신여대 총장을 지목한 바 있다.

한편 ‘고고챌린지’는 올해 1월 환경부에서 일회용품과 플라스틱 사용을 근본적으로 줄이기 위해 시작됐으며, ‘플라스틱 줄이기’실천을 위한 인증샷을 SNS에 공유하는 방식으로 참여자가 다음 참여자를 추천하는 릴레이로 진행된다.

