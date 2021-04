시간이 지날수록 더 벌어지는 부동산 시장 조망권 프리미엄 격차, 조망권 갖춘 신규 단지로 쏠리는 이목

- 조망권 확보한 단지 동일지역 內 매매시세 이끌어… 동일 단지내에서도 가격차이 보여

- 시간이 지날수록 더 높아지는 조망권 가치… 내 집 마련 시 조망권 확보 유무 따져야

수요자들 사이에서 조망권에 대한 욕망이 점점 높아지면서 일반 호수나 산 조망에서 보다 색다른 경관을 조망할 수 있는 단지들이 인기를 얻고 있다. 호수 등의 조망을 벗어나 경기장, 골프장, 대교 등의 조망이 가능한 단지들은 차별화된 조망권을 전면으로 내세우고 있는 상황이다.

조망권 침해에 대한 구제, 보상 법률이 있을 정도로 사람들은 조망권을 중요하게 생각한다. 실제로 2016년 4월 21일에 일부개정·시행된 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률 시행규칙의 감정평가 세부평가기준에서 제 66조 주거용지의 주거 쾌적성 및 편의성 중점의 고려항목 중 단지 외부요인으로 조망·풍치·경관 등 지역의 자연적 환경을 고려해 주거용 부동산 가치를 평가하고, 제 275조 등에 따라 조망권 침해에 대한 보상을 받을 수 있도록 평가기준을 정하고 있다.

KB국민은행 자료에 따르면(8월 5일 기준) 한강과 인접하여 한강조망이 가능한 광진구 자양동에 위치한 '자양강변 아이파크'(2006년 12월 입주) 전용 84㎡의 평균 매매가는 14억원이다. 반면 인근에 위치하지만 ‘광진 트라팰리스’에 가려 일부세대만이 한강 조망이 가능한 ‘이튼타워리버 3차’(2007년 4월 입주) 전용 84㎡ 평균매매가격은 12억4000만으로 나타났다. 이는 한강조망이 가능한 아파트가 1억6천만원 비싼 매매가를 형성 하고 있는 것.

조망권에 대한 가치로 인해 한 단지 내에서도 수억원에 달하는 매매가 차이를 보이기도 한다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 서초구 반포동에 위치하여 한강 조망이 가능한 ‘아크로리버파크’ 전용면적 59㎡는 지난해 11건의 손바뀜이 있었다. 거래가는 20억원~25억7천만원으로 조망권을 확보한 동·층에 따라 최대 5억원을 웃도는 거래가 차이를 보였다.

업계전문가는 “부동산 시장에서 조망권에 대한 가치가 날로 증가하고 있으며, 분양가는 수천만원 차이에 불과했던 단지들이 향후 수억원에 달하는 매매가 차이를 보이는 경우가 많다”며 “특히 향후 일대의 개발방향에 따라 조망권의 가치가 변하지 않는 영구조망권을 갖춘 단지를 주목할 필요성이 있다”고 말했다.

오는 5월 경기도 고양시 덕은 도시개발사업지구 업무 11·12블록에 하나자산신탁 시행, 현대건설이 시공하는 오피스텔 ‘THE GL’을 분양할 예정이다. ‘THE GL’은 지상 최고 23층 전용면적 29~60㎡ 총 420실로 구성된 오피스텔로 지하 6층~지상 21층 2개동, 총 832개실로 구성된 지식산업센터 ‘GL메트로시티 한강’과 맞붙어 있어 뛰어난 직주근접성은 물론, 풍부한 생활인프라를 갖추고 있다.

‘THE GL’이 위치한 덕은 도시개발사업지구 업무 11·12블록은 고양시 덕은 도시개발사업지구 맨 앞자리에 위치하여 한강 조망을 확보하였다. 특히 향후 개발 여건에 따라 조망권이 변하지 않는 영구조망프리미엄 갖춘 것이 특징이다.

HDC현대산업개발은 전라북도 군산시 지곡동 산66번지 일원에서 ‘군산 호수공원 아이파크’를 5월 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84~238㎡ 총 665세대 규모로 조성된다. 군산 대표 국민 관광지인 은파호수공원이 인접해 있어 산책 등 여가 생활을 쉽게 누릴 수 있으며, 호수공원 조망(일부세대)도 가능하다. 사업지 인근으로 새들공원, 수송근린공원, 점방산 등 녹지환경도 풍부하고, 지곡초등학교가 도보권에 위치해 자녀들이 안전하게 통학할 수 있다. 반경 2km 내에 군산의료원을 비롯해 롯데마트, CGV, 군산예술의전당 등 다양한 쇼핑, 문화시설이 자리하고 있으며, 인접한 수송지구와 미장지구의 중심 상권 및 생활 편의시설 이용도 가능하다.

한화건설은 오는 5월 충남 천안시 동남구 신부동 146번지 일원에 위치한 ‘한화 포레나 천안신부’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 76~159㎡, 총 602세대 규모다. 단지 옆 어린이공원(예정)을 비롯해 단지 앞으로 흐르는 천안천 산책로를 따라 천호저수지와 천호지생활체육공원에서 여유와 휴식을 즐길 수 있다. 인근에 위치한 도솔광장은 야외공연장, 인공암벽장, 반려견 놀이터 등 다양한 시설을 갖췄다. 태조산 공원은 가족단위로 즐길 수 있는 등산코스도 연결돼 있어 자연친화적인 공간에서 힐링 라이프를 만끽할 수 있다.

금성백조는 검단신도시 AB3-2블록에서 ‘검단신도시 예미지 퍼스트포레’를 분양 중이다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 10개 동, 전용면적 76~102㎡, 총 1,172가구 규모다. 남측에 선황댕이산이 있어 시원한 조망을 확보했고, 경인 아라뱃길 공원을 도보로 이용할 수 있다. 또한 계양천, 근린공원(예정) 등이 인접한 쾌적한 자연환경 속에서 편안한 휴식을 누릴 수 있다.

