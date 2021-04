[위클리中企]데코뷰·템퍼·평소생활

[아시아경제 김종화 기자]토탈 홈스타일링 브랜드 '데코뷰'는 코로나19의 장기화로 인기를 끌고 있는 캠핑과 차크닉(차에서 즐기는 피크닉), 차박(차에서 숙박)에서 다양하게 활용할 수 있는 멀티 캠핑 아이템을 출시했다.

덴마크의 프리미엄 매트리스 브랜드 '템퍼'는 코로나19로 변화된 생활에 불안과 스트레스를 호소하는 직장인들의 숙면을 도와주는 매트리스를 추천했다. 라이프스타일 브랜드 평소생활은 알레르기를 예방하는 메모리폼 매트리스 관리법을 소개했다.

데코뷰, 차박 감성 멀티캠핑 아이템 '에스닉 자카드 멀티캠핑 러그'

국토교통부에 따르면 지난해 3월부터 올해 2월까지 1년간 캠핑카 튜닝 대수는 8551대로 집계됐다. 이는 전년 동기(2229대)의 3.84배 수준이다. 차만 있으면 언제 어디든 떠나서, 여유를 즐길 수 있다는 점이 갑갑한 코로나 상황 속에서 빛을 받았다. 이에 이들을 겨냥한 캠핑·차박 제품들이 출시되며 인기를 끌고 있다.

토탈 홈스타일링 브랜드 '데코뷰'에서 차박을 더욱 잘 즐길 수 있게 돕는 다양한 멀티 캠핑 아이템을 출시했다. 특히 장소와 상황에 따라 다양한 역할을 소화하는 '에스닉 자카드 멀티캠핑 러그'가 인기다. 보헤미안 스타일의 고급스러운 패턴과 튼튼한 내구성이 특징.

야외에서 캠핑·차박을 할 때 다용도 블랭킷으로 사용하면 이국적인 분위기의 여행을 즐길 수 있고 실내에서는 러그 또는 쇼파 커버로 활용 가능하다. 이 외에도 사생활 보호를 위한 다양한 디자인의 가리개 커튼, 무드 연출을 위한 '코지 코튼 마크라메 해먹' 등 다양한 감성 캠핑용품 역시 찾는 수요가 높다.

데코뷰는 다음달 13일부터 6월 13일까지 멀티 캠핑용품 기획전 'Enjoy Your Camping Time'을 진행, 낮밤 기온차가 높은 요즘 날씨가 활용하기 좋은 텐트, 테이블, 캠핑 체어 등 캠핑에 필요한 기본적인 제품과 차박, 캠핑, 피크닉 등 다양한 컨셉에 따른 감성 캠핑 용품까지 '캠린이'들을 위한 다양한 아이템을 소개한다.

템퍼, '오리지날 매트리스' 신체 굴곡과 체형에 맞는 안락하고 편안한 수면 제공

코로나19로 인한 외부 활동 자제, 재택근무 시행 등으로 현대인들의 생활 패턴이 변화를 겪으면서 변화된 생활에 불안함과 스트레스를 호소하는 직장인들의 숙면을 위한 아이템들이 인기다.

편안함·안락함을 뜻하는 '휘게(HYGGE)'의 나라 덴마크의 프리미엄 매트리스 브랜드 '템퍼'는 가장 오랫동안 사랑을 받고 있는 템퍼의 대표 제품 '템퍼 오리지널 매트리스 컬렉션'을 추천했다. 템퍼 클라우드 컬렉션은 구름 위에 떠 있는 듯 부드러운 느낌의 매트리스를 선호하는 이들에게 적합하다.

매트리스에서 자유로운 움직임을 원하는 사람에게는 '템퍼 센세이션 컬렉션' 제품을 추천했다. 우주선 이륙 시 우주비행사에게 가해지는 압력을 줄이기 위해 개발된 점탄성 소재에서 시작된 템퍼 매트리스는 사용자의 신체 굴곡과 체형에 맞게 몰딩돼 몸을 감싸주며 지지해 준다.

템퍼 소재는 압력 분산 기능으로 신체 특정 부위에 체중과 압력이 가해지는 것을 막는다. 템퍼 소재를 이루고 있는 수십억 개의 오픈셀은 매트리스에 누운 사용자에게 맞게 조정돼 무중력과 같은 차원이 다른 편안함을 제공한다.

평소생활, 봄철 알레르기를 예방하는 메모리폼 매트리스 관리법 소개

꽃가루나 미세먼지 등 알레르기 유발원이 증가하는 봄을 맞아 알레르기 환자가 늘고 있다. 이를 단순 감기로 치부해 방치했다가 합병증을 얻는 경우도 많아 실내 관리를 철저히 해야 한다. 이에 라이프스타일 브랜드 '평소생활'이 알레르기를 예방하는 메모리폼 매트리스 관리법을 소개했다.

▲매트리스 두드리기

매트리스를 두드리는 것만으로도 바깥에서 따라붙어 온 꽃가루와 미세먼지, 황사를 어느 정도 털어낼 수 있다. 또한 매트리스에 서식하며 알레르기를 유발하는 집먼지 진드기와 진드기 배설물도 두드릴 때의 충격으로 70%가량 제거된다.

▲물로 세탁하고 햇볕에 건조하기

메모리폼 매트리스는 철을 소재로 해 세탁이 불가능한 스프링 매트리스와 달리 커버를 벗겨 청소할 수 있어 위생적이다. 내장재나 속 커버가 오염됐을 시 물로 가볍게 헹구고 마른 수건으로 닦아 햇볕에 말리면 자연 살균된다. 오염물질이 눈으로 보이지 않더라도 자면서 흘린 땀이나 침으로 오염된 경우도 많아 패드나 겉 커버를 주기적으로 세탁하는 것도 좋은 방법이다.

▲침대 프레임 사용하기

침대 매트리스를 바닥에 두고 사용하는 경우 바람이 잘 통하지 않아 습해지거나 바닥에 떨어진 먼지와 머리카락 등으로 인해 쉽게 오염될 수 있다. 진드기는 25도 이상의 습한 환경에서 주로 번식하므로 프레임을 이용하면 매트리스를 청결하게 유지하고 수명을 연장하는 데 도움이 된다. 아이와 함께 침대를 써 높지 않은 침대를 선호한다면 침대 파레트를 매트리스 아래에 깔아 저상형 침대로 사용하는 방법도 있다.

▲항균 커버, 항균 매트리스 사용하기

항균 기능이 있는 커버나 매트리스를 이용해 알레르기 유발원을 원천 차단하는 방법도 있다. 평소생활의 크림매트리스는 항균과 향취에 탁월한 천연 소재 대나무로 만든 밤부 커버를 사용한다. 내장재인 모션핏 메모리폼은 99.9% 자체 항균이 가능하도록 설계돼 별도로 관리할 필요가 없다.

