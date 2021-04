건강전문기업 ㈜이롬, 어버이날 프로모션 ‘孝벤트’ 실시

발효생식과 4가지 두유를 한 번에 맛볼 수 있는 ‘두유샘플러’ 판매

라이프케어 컴퍼니 ㈜이롬(대표 김상민, 황성주)이 어버이날을 맞이하여 이롬몰에서 어버이날 프로모션 제품을 구매 시, 카네이션 화분을 보내드리는 ‘孝벤트’ 를 4월 27일부터 5월 4일까지 150세트 한정판 구성으로 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션 제품 구성은 발효생식과 두유 샘플러, 카네이션 화분으로 구성되어 있다.

특히, 두유 샘플러 제품은 (주)이롬 이 야심차게 준비한 자사몰 신제품이다. 100% 국산콩 두유 4가지 맛(검은콩 단호박 두유, 호두와 아몬드 두유, 검은콩 고칼슘 두유, 검은콩 고구마 두유)을 한 박스에 담아 소비자들이 취향대로 두유를 선택해서 마실 수 있는 제품이다.

부모님을 생각하는 마음을 담아 어버이날 맞이 생화 카네이션 화분도 증정한다. 제품은 주문한 다음날까지 출고되며, 카네이션 화분은 5월 6일에 출고되어 어버이날까지 받아볼 수 있다.

이롬의 관계자는 “5월 가정의 달은‘孝벤트’를 통해 가족분들에게 특별한 선물을 드릴 수 있는 기회가 되길 바란다” 며 “카네이션 화분까지 증정이 되므로 정성을 담은 마음을 가족들에게 전할 수 있는 좋은 기회” 가 될 거라고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr