(주)프로팩 친환경 생분해비닐장갑 개발로 必환경 앞장

코로나 19로 인해 전세계는 일회용품의 사용이 빈번하게 일어나고 있다. 최근 식당, 공항, 마트, 은행 등 사람들의 손길이 닿는 대면상황에서는 비닐장갑의 사용이 필수적이다. 이런 현상과 동시에 급격하게 늘어난 비닐장갑, 일회용품의 사후처리를 우려하는 목소리가 나오고 있지만 코로나19라는 상황에서 방역이 우선인만큼 일회용품의 사용은 묵인되고 있다.

이러한 상황 속에서 환경을 위한 대안을 찾기 위해서 친환경 기업 (주)프로팩은 국내 최초로 생분해비닐장갑을 개발하였다. 특허받은 NK100S 생분해원료로 생산하였기 때문에 국내최고 생분해비닐장갑이라고 자부할 수 있는 것이다. 현재 (주)프로팩의 친환경 비닐장갑은 식품 위생법에 따라 FDA인증과 SGS 식품안전을 통과한 상태이다.

이번에 선보인 (주)프로팩의 생분해비닐장갑은 기존의 합성수지 비닐장갑의 단점들을 보완했을 뿐만 아니라 성능을 향상시켰다. 기존 합성수지 비닐장갑에 비해 재질이 강해 쉽게 찢어지거나 손상되지 않는다. 또한 생분해비닐장갑은 착용감이 월등하게 향상되었다. 착용 시 손에 냄새가 배어나지 않으며 손목 부분을 당기면 비닐이 손목에 밀착되어 내용물이 비닐장갑 안으로 침투하는 것을 방지해준다.

생분해비닐장갑은 사후처리에도 친환경적이다. 생분해트레이, 친환경플라스틱등 다른 생분해제품들과 마찬가지로 상온에서 생분해가 가능하며 퇴비화까지 수월하게 진행 가능하다. 여타 생분해제품처럼 생산과정을 비롯하여 버려져도 이산화탄소 저감 및 환경에 전혀 해가 없다.

(주)프로팩 남경보 대표는 "생분해원료로 제작되고 있는 친환경제품들의 퇴비화 시설이나 분리배출 부분은 정부의 도움 없이는 제대로 실현되기 어렵다. 생분해제품 처리 방안에 대한 정확한 규제와 퇴비화 시설 도입이 이루어진다면 친환경제품이 보다 더 보편화 될 수 있을 것이다"고 말했다.

현재 (주)프로팩은 생분해성플라스틱, 생분해봉투 등 이 외에도 더 다양한 플라스틱 대체품을 선보일 예정이다. (주)프로팩의 홈페이지를 이용하면 다양한 생분해제품과 친환경 소식을 만날 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr