글로벌 게임 데이터 플랫폼 오피지지(OP.GG) 상반기 대규모 공채 시행

월 5,500만이 넘는 MAU를 보유하고 있는 글로벌 게임 데이터 플랫폼 스타트업 오피지지(OP.GG)가 2021년 상반기 전 직군 대규모 공개 채용을 실시한다고 밝혔다.

차세대 유니콘 기업으로 주목받고 있는 글로벌 게임 데이터 플랫폼 스타트업 오피지지(OP.GG)는 글로벌 서비스를 개발하고 있는 기업으로 게임 유저들의 전략 분석 서비스는 물론 검색서비스인 OP.GG와 실시간 온라인 게임 유저 매칭 서비스 NEXT, 게임 별 커뮤니티 서비스인 톡피지지 등을 운영하고 있다.

이번 상반기 대규모 공채 채용은 4월 19일부터 5월 7일까지 진행되며, 백엔드개발(PHP), 프론트엔드개발 데이터분석, 시스템엔지니어, 서비스기획자 및 UX/UI 디자인 등 전 직군에서 대규모로 우수한 인재를 선발할 계획이다. 세부 전형으로는 서류전형과 과제전형, 1차 실무(기술) 및 HR인터뷰, 2차 최종인터뷰가 진행될 예정이며 직군 별 특성을 반영하여 세부 전형은 차이가 있을 예정이다.

관계자는 인터뷰를 통해서 “최근 IT 업계의 경우 우수한 인재를 모시기 위해서 다양한 파격적인 지원을 아끼지 않고 있다. 오피지지(OP.GG) 역시 우수한 인재와 함께 하기 위한 다양한 복리후생 등의 혜택을 지원하고 있는 것은 물론 자율과 파격이라는 원칙 아래 본인만의 새로운 전략으로 나를 드러낼 수 있는 결과물을 만들고 싶은 책임 질 뭘 좀 아는 개발자와 잘 놀 줄 아는 기획자, 그리고 넘치는 개성을 가진 디자이너들에게 최고의 업무 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다. 많은 인재들의 지원을 기대하겠다.” 고 밝혔다.

한편, 현업에 종사하고 있는 지원자를 배려하기 위해 퇴근 후 인터뷰나 주말 인터뷰가 가능하며, 서류 합격 이후 과제 제출을 진행한 지원자를 대상으로는 별도의 Reward 또한 제공될 예정이다.

뿐만 아니라 오피지지(OP.GG)는 종사자들의 업무 능력 향상을 위한 교육비와 서적 및 업무 관련 소프트웨어와 IT 기기 등을 무제한으로 지원은 물론 완전 자율 근무제 시행을 통한 개개인의 자율성 또한 존중하고 있다.

오피지지(OP.GG)의 상반기 공채 관련 자세한 내용 및 지원은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr