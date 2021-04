‘프리미엄 소파 브랜드’ 자코모, 가정의 달 맞아 기획전 ‘THE QUEEN’ 공개

국내 프리미엄 소파 브랜드 자코모(JAKOMO)가 오는 5월, 가정의 달을 맞이하여 새로운 기획전 ‘THE QUEEN’을 공개한다.

올해 창립 35주년을 맞이한 자코모가 준비한 기획전 ‘THE QUEEN’은 오는 5월 17일, 자코모의 새로운 모델 공개와 함께 오직 자코모에서만 만나볼 수 있는 신규 소파 라인의 론칭이 발표될 예정이다. 자코모는 평소 부드러운 촉감과 우수한 탄성이 돋보이는 비텔로 슈렁큰 가죽을 비롯한 독자적인 개발 기술력을 바탕으로, 검증된 자재 및 인체에 안전한 소재의 사용 등의 모습을 통해 소비자들 사이에서 신뢰가 가는 믿음직한 소파 브랜드의 이미지를 완성한 바 있다. 이러한 자코모소파의 긍정적인 행보에 따라 신규 론칭 라인 또한 높은 이목을 끌 것으로 전망된다.

자코모소파의 ‘THE QUEEN’ 기획전에 관련된 이벤트는 오직 공식 자코모 몰에서만 만나볼 수 있으며, 이벤트 기간 내 공식 자코모 몰에서 소파를 구매한 소비자라면 자코모소파가 준비한 기획전 경품에 자동으로 응모되는 간편한 참여 방식의 이벤트다. 특히 해당 이벤트는 다이슨 에어랩 스타일러 등의 추첨 경품에 당첨되지 않더라도, 기간 내 공식 자코모 몰에서 자코모쇼파를 구매한 소비자라면 전원 자코모 패브릭 쿠션을 받아볼 수 있다는 장점을 지니고 있다.

최근 새로운 패브릭 소파 ‘젠위브’와 ‘데이위브’의 공개를 통해 고급스러운 가죽 소재를 넘어 높은 품질의 패브릭 소재까지 취급하는 것에 힘쓰는 모습을 보이고 있는 자코모쇼파의 한 관계자는 “자코모를 사랑해 주시는 소비자분들 모두에게 보답하고자 해당 기획전을 기획했다”라며, “오는 5월 17일 공개되는 자코모의 새로운 모델과 신규 론칭될 소파 라인에 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 말한 바 있다.

자코모쇼파 구매 시 사용할 수 있는 7% 할인 쿠폰 및 마일리지를 받아 볼 수 있는 자코모 몰만의 혜택은 자코모 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

