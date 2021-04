쯔양, 치킨인류 대표메뉴 리얼로제치킨 먹방 영상 게재

지난 23일 먹방 유튜버 쯔양 유튜브채널에 “로제 폭탄 로제+○○ 조합은 못참지!” 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 쯔양은 “현재 배달 음식의 트렌드인 로제떡볶이, 치킨을 먹으러 가보겠다”며 치킨인류 매장을 들어섰다.

영상 속 쯔양이 들어선 매장은 치킨인류라는 브랜드로 청년피자가 속해있는 비에스비그룹의 제2브랜드다.

쯔양은 치킨 메뉴 로제치킨, 치즈큐브치킨, 레드퀸치킨와 떡볶이 메뉴 로제떡볶이를 주문해 먹방을 진행했다. 로제소스로 만들어진 메뉴를 맛본 쯔양은 “수많은 로제소스 베이스의 메뉴를 먹어봤지만 개인적인 입맛으로 먹어봤던 로제 중 가장 맛있었다” 라고 밝혔다. 리얼로제치킨은 치킨인류 로제소스와 순살후라이드를 조합하여 눈꽃치즈를 토핑으로 얹어, 로제소스의 깊고 풍부한 맛을 강조한 치킨이다. 눅눅해짐을 방지하기위해 배달은 하지않고 홀전용 메뉴로만 판매하고 있다.

치킨인류는 올해 1월부터 가맹모집을 시작해 현재 20여개 매장의 가맹점 계약을 마친 상태다. 옹기를 이용해 매장에서 직접 치킨을 숙성시키는 독자적인 시스템을 개발하여 기존 치킨 프랜차이즈와 차별화를 두고 있는 브랜드다. 또한 4無정책으로 인테리어마진 無, 로열티 평생 無, 가맹비 30호점까지 가맹비 500만원, 교육비 300만원 無의 4無정책을 시행하고 있다.

비에스비푸드 관계자는 “쯔양, 치킨인류 콜라보는 가맹사업 본격화를 알리는 신호탄으로 본사차원에서 아낌없는 마케팅 전략을 펼칠 예정이다”라고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr