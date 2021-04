철근콘크리트 고급단독주택 전문시공사, 코원하우스

고급단독주택 전문, 설계, 인테리어 시공 건설사 (주) 코원하우스가 지하주차박스를 포함한 70평대 이상 철근콘크리트 단독주택을 전문적으로 시공하고 있다고 밝혔다.

단독주택 업계 대부분이 시공이 용이한 50평댜 목조주택을 전문으로 시공하고 있는 현실속에서, 고급단독주택의 필수요건인 지하주차박스 공사를 포함한 70평대 이상 주택은 설계 및 시공에 있어 고난이도의 전문성과 숙련도를 요구하고 있다.

특히, 지하주차장에서 주택 1/2/3층으로 이어지는 엘리베이터 및 계단 동선 등을 고려하면, 총 4층 이상의 1인 가구 단독주택이다. 고객 니즈에 맞춰, 취미실과 공용공간 등을 설계하는 것은 업계 최고의 설계 디자이너들의 숱한 고민과 깊이 있는 연구만을 통해서 가능한 일이다.

(주)코원하우스는 이와같은 고객니즈를 반영한 철근콘크리트 고급단독주택을 판교 더 디바인 150평 단독주택을 필두로, 동탄글렌힐즈 170평형 단독주택, 김포 운양동 100평형 단독주택, 용인 고기동 주택 80평형 등 매년 20동 이상 설계 및 시공을 진행하고 있다.

특히, (주) 코원하우스 송산그린시티 단독주택 모델하우스 또한 주차박스가 있는 80평 단독주택 설계 모델로서 고객으로부터 각광을 받고 있다. 철근콘크리트 고급단독주택 건축설계, 인테리어, 시공에 대한 전화를 통해 확인 가능하다.

(주)코원하우스는 2003년 설립, 19년간 철근콘크리트 단독주택을 매년 100동 이상 시공한 경험과 전문성을 통해 청라, 배곧, 판교, 위례 등 택지단위 지구 고급단독주택을 전문적으로 설계, 시공 하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr