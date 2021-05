시몬스 침대, 시몬스 맨션 창원점 오픈

시몬스 침대(대표 안정호)가 경상남도 창원시 상남동에 ‘시몬스 맨션 창원점’을 오픈했다.

‘시몬스 맨션’은 시몬스 침대 본사가 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하는 매장이다. 대리점주에게는 비용에 대한 부담 없이 매장 운영과 제품 판매에 집중할 수 있는 환경을 조성해 주고, 소비자에게는 일관성 있는 양질의 서비스를 제공하는 시몬스 침대의 선도적인 프로그램이다.

시몬스 맨션 창원점은 지역의 쇼핑·문화 중심지에 자리 잡아 고정적인 유동인구를 흡수할 수 있는 뛰어난 입지 조건을 갖췄다. 또 매장이 자리 잡은 상남동 일대는 롯데백화점, 이마트 등 대형 쇼핑 시설과 창원시청, 상남시장 등이 모여 있어 풍부한 배후수요 확보가 기대된다. 특히, 매장 주변에는 삼성디지털프라자 창원본점, LG 베스트샵 상남본점 등 대형 가전매장이 밀집해 있어 이사 및 혼수 준비 고객의 방문이 이어질 것으로 예상된다.

시몬스 맨션 창원점은 약 150평에 달하는 넓은 규모를 자랑한다. 매장에는 시몬스 대표 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트(Beautyrest)’의 인기 모델부터 키오네와 톤즈 등 감각적인 디자인의 프레임 신제품 등 다양한 제품군이 구비돼 있다. 동시에 라이프스타일 컬렉션 ‘케노샤’의 퍼니처 및 베딩 등 시몬스 제품으로만 스타일링한 ‘시몬스 룩’도 경험할 수 있다.

시몬스 맨션 창원점은 오픈 기념으로 사은품 증정 행사를 진행한다. 사은품은 구매 금액별로 다르며, 상품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

또 시몬스 침대는 웨딩 시즌을 맞아 예비부부 및 신혼부부를 위한 ‘웨딩 프로모션’을 진행 중이다. ‘킹오브킹(KK)’·‘그레이트 킹(GK)’ 사이즈 등 대형 매트리스 구매 시 10% 할인 혜택을 누릴 수 있고, 특정 프리미엄 매트리스에 한해서는 5% 추가 할인이 제공된다. ‘얼리버드 배송’을 선택하면 3% 추가 할인이 더해져 할인 폭은 18%까지 커진다. 특정 침대 프레임 및 룸 세트 구매 시 30% 할인 혜택이 주어지며 신제품 프레임과 소파, 테이블도 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

슈퍼싱글 사이즈 매트리스 구매 시 5%를 할인해 주는 ‘슈퍼싱글 프로모션’도 한창이다. 이 프로모션은 웨딩 프로모션과 중복 적용도 가능해 혜택은 더욱 풍성해진다. 여기에 시몬스의 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 '시몬스페이'를 활용하면 일시불과 이자 부담 없이 합리적인 가격에 프리미엄 침대를 소유할 수 있다.

한편, 시몬스 침대는 150년이 넘는 브랜드 헤리티지에 한국 시몬스만의 기술력을 더해 새로운 역사를 만들어가고 있다. 한국 시몬스는 경기도 이천의 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 국내 자체 생산 시스템과 세계 최고 설비를 자랑하는 수면연구 R&D센터를 통해 안전한 매트리스를 생산하고 있으며, ‘한국 시몬스만의 1,936가지 품질 관리 항목’을 적용해 철저히 품질을 관리하고 있다. 국가 공인 친환경 인증, 국내 최초·유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시 및 특허 취득, 한국표준협회로부터 일반 시판 매트리스 40여 종에 대해 ‘라돈안전제품인증’을 획득하는 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드로 소비자 신뢰를 쌓으며 침대 업계 안심비용 트렌드를 이끌고 있다.

