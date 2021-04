인스코비 ‘비 플라스티 비톡신 앰플’, 롯데홈쇼핑 광클절 특집 방송서 전체 매진 기록

㈜인스코비의 바이오 비베놈(Bee Venom) 화장품 ‘비 플라스티 비톡신 앰플(Bee Plasty B-Toxin Ampoule)’이 29일(목) 진행된 롯데홈쇼핑 광클절 특집 방송서 완전 매진을 기록하며 명실상부한 홈쇼핑 히트 상품으로 떠올랐다.

‘비 플라스티 비톡신 앰플’은 바이오 계열 자회사 ‘아피메즈’의 40년 벌독 연구 결과물이 담긴 고기능성 안티에이징 화장품으로 100% 고순도 정제 벌독 성분과 안티에이징에 탁월한 성분을 황금비율로 배합해 복합적으로 나타나는 피부 노화 및 기능 저하 현상을 개선해주고 있다.

특히 벌독은 해외에선 이미 천연 보톡스 등으로 불리며 높은 선호도를 보이고 있으나, 까다로운 공정 과정이 필요하다는 점에서 국내 화장품 시장에서는 쉽게 찾아볼 수 없었다. 이에 아피메즈가 벌독을 정제 분리 추출하여 특허 성분으로 등재하였고 100% 고순도 정제 벌독 성분 화장품을 선보였으며, 이와 같은 벌독을 활용한 핵심 기술로 국내 천연물 신약 1호를 획득 및 한국, 일본, 미국 등 세계 각국의 특허를 받았다.

‘비 플라스티 비톡신 앰플’은 벌독 테라피에 착안하여 10부터 40까지 성분 함유량에 따라 피부를 단계적으로 적응시키는 시스템으로 고안했으며 피부를 낮은 단계부터 강한 단계까지 서서히 적응시켜 체계적인 관리를 돕고 있다. 약 40여 가지의 활성 성분으로 구성된 벌독 펩타이드를 통해 피부의 주름 개선, 미백, 모공 개선 등 피부 밸런스를 조절하여 근본부터 탄탄한 피부로 만들어준다.

브랜드 관계자는 “비 플라스티 비톡신 앰플이 이번 광클절 특집 방송에서 완전 매진을 하게 된 것은 자사의 우수한 제품력을 알아봐주시고 꾸준히 사용해주시는 고객분들 덕분으로 생각한다”며 “앞으로도 고객 성원에 보답하기 위해 비 플라스티는 검증된 원료들을 기반으로 독보적인 제품을 선보일 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

한편, ㈜인스코비는 자사 특허 성분을 토대로 안티에이징 화장품 업계에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있으며 비 플라스티 외에도 더미코스, 바이오메디카와 같은 고기능성 안티에이징 브랜드를 통해 더마코스메틱 사업을 추진하고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr