文 지지율, 30% 깨졌다[갤럽]

부동산·코로나 대응 영향

전주보다 2%p 하락한 29%

[아시아경제 오주연 기자] 문재인 대통령의 지지율이 취임 후 처음으로 30% 아래로 내려간 여론조사 결과가 나왔다. 부동산 정책과 코로나19 대응에 미흡했다는 것이 지지율 하락의 주요 이유로 꼽혔다.

한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사하고(95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트) 30일 발표한 결과를 보면, ‘문 대통령이 대통령으로서 직무를 잘 수행하고 있다고 보는가’라는 물음에 전주보다 2% 포인트 하락한 29%만이 긍정적으로 평가했다. 문 대통령이 ‘잘못하고 있다’고 응답한 사람은 전주와 같은 60%를 기록했다. 11%는 의견을 유보했다. 직무 수행 부정 평가 이유로는 ‘부동산 정책’이 28%로 가장 많았다. 이어 코로나19 대처 미흡(17%), 경제·민생 문제 해결 부족(9%) 등이 뒤를 이었다.

연령대별로는 20대에서 ‘잘하고 있다’가 21%로 평균보다 두드러지게 낮은 수치를 보였다.

문 대통령의 지지율이 취임 후 처음으로 20%대로 떨어지면서 일각에서는 레임덕(임기말 권력누수 현상)이 시작됐다는 해석을 내놓고 있다.

최창렬 용인대 교수는 "아직 평가하기는 이르지만 29%대로 하락한 것은 레임덕 신호로 봐야한다"면서 "정부와 당이 부동산정책에 대해 국민에게 충분한 메시지를 주지 못했고 코로나19 대응에서도 부족했다고 봤기 때문"이라고 평가했다.

정당 지지도는 더불어민주당이 전주보다 1% 포인트 오른 33%, 국민의힘은 전주와 같은 28%로 나타났다. 정의당과 국민의당이 각각 4%, 열린민주당 2%로 뒤를 이었다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.

