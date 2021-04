[아시아경제(성남)=이영규 기자] 이길여 가천대학교 총장이 플라스틱 사용을 줄이기 위한 릴레이 환경캠페인 '플라스틱 줄이기 고고챌린지'에 30일 동참했다.

플라스틱 줄이기 고고챌린지는 생활 속에서 플라스틱을 줄이기 위해 하지 말아야 할 1가지와 할 수 있는 1가지를 약속하는 캠페인으로 환경부에서 시작됐다. 참여자가 다음 참여자를 추천하는 릴레이 방식으로 진행된다.

이 총장은 가천대 페이스북과 인스타그램 등 SNS를 통해 '일회용품 줄이고! 후손들 짐 덜어주고!''라는 실천 메시지를 전했다.

이 총장은 "환경 문제는 더 이상 미룰 수 없는 문제로 우리들의 작은 실천을 모아 큰 결과를 만들어 낼 수 있다"며 "가천대 구성원들이 플라스틱 줄이기에 적극 동참하는 등 환경보호를 위해 앞장서겠다"고 전했다.

이 총장은 릴레이 다음 주자로 한양대 김우승 총장을 추천했다.

