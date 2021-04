文 대통령, 내달 21일 바이든 대통령 만난다…비핵화·코로나19 논의(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 내달 21일 조 바이든 미국 대통령과 워싱턴에서 한미정상회담을 갖는다.

정만호 국민소통수석은 30일 브리핑을 통해 "문 대통령이 바이든 대통령의 초청으로 미국 워싱턴을 방문, 오는 5월 21일 백악관에서 한미정상회담을 개최할 예정"이라며 이같이 밝혔다.

정 수석은 "코로나19로 어려운 상황에서도 대면 정상회담이 조기에 개최되는 것은 한미동맹의 중요성을 잘 보여주는 것"이라며 "양 정상은 이번 회담을 통해서 한미동맹의 굳건함을 재확인하고 양 정상과 국민들 간의 우정을 바탕으로 양국간 포괄적이고 호혜적인 협력관계를 확대·발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

논의 의제에 대해서는 "한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화정착의 진전을 위한 한미간 긴밀한 공조방안을 비롯, 경제·통상 등 실질 협력과 기후변화·코로나19등 글로벌 도전과제에 대한 대응·협력에 대해서도 심도있게 논의할 예정"이라며 "상세 일정은 아직 구체적으로 정해진 것은 없다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr