헬릭스미스 호흡기질환 치료제 '타디오스', 인도에서 코로나 환자 대상 임상 시작

[아시아경제 이춘희 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 30,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,050 2021.04.30 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일헬릭스미스 "김선영·유승신 대표이사직 유지"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일 close 가 자체 개발한 천연물 호흡기질환 치료제 '타디오스(TADIOS)'가 인도에서 코로나19 감염자 대상 임상시험을 시작했다.

헬릭스미스는 29일 인도에서 코로나19 감염자 대상 타디오스의 임상시험 첫 환자에 대한 투약을 시작했다고 30일 밝혔다. 이번 임상은 100명 규모로 이중맹검과 위약 대조군 사용, 다기관 임상시험 등의 절차로 진행된다.

타디오스는 3개 식물로 구성된 혁신 치료제로 바이러스, 미세먼지 등에 의한 호흡기 질환 치료를 위해 개발된 제품이다. 헬릭스미스 연구진은 타디오스가 급성 폐손상 동물 모델에서 뛰어난 효과를 보이는 것을 발견하고 지난 1월 국제학술지 ‘저널 오브 에스노파마콜로지(Journal of Ethnopharmacology)'에 연구 결과를 발표했다. 해당 결과에 따르면 타디오스는 코로나19와 같은 바이러스성 폐 질환은 물론 미세먼지 등에 의한 폐 손상에도 쓰일 수 있는 잠재력이 있다.

헬릭스미스는 최근 일일 30만명이 넘는 코로나19 감염자가 발생하고, 하루 사망자가 2000명을 웃도는 인도에서 임상 시험을 결정했다. 이번 임상을 통해 타디오스가 코로나19 치료 수단으로 사용될 수 있는지를 조사하기 위해 유효성, 안전성 및 내약성을 분석할 예정이다. 관심 지표 중 하나는 감염자가 중증으로 진전되는 것을 효과적으로 저지할 수 있는지 여부다.

이에 29일 인도 카르나타카주 벵갈루루 '스파쉬 슈퍼 전문 병원’에서 이뤄진 첫 투약을 시작으로 4개 임상시험센터에서 총 100명 규모로 임상을 진행할 예정이다. 회사 측은 인도 내 코로나19 환자가 급격히 늘고 있는 만큼 빠른 환자 모집이 가능할 것으로 기대하고 있다.

유승신 헬릭스미스 대표이사는 "지난 1월 인도 관련 당국의 타디오스 임상 승인을 받았음에도 코로나19 감염자의 급증으로 의료 시스템이 잠시 마비돼 임상시험 개시가 다소 지연됐다"며 "환자 수가 많아졌기 때문에 환자 모집에 큰 탄력이 붙을 것으로 기대되는 만큼 좋은 성과를 얻도록 노력하겠다”고 말했다.

바이러스 전문가인 김선영 박사(헬릭스미스 대표이사)도 "코로나19 변종이 생기고 있기 때문에 백신 효과의 공백이 예상되며, 백신이 모든 사람에서 효과가 있는 것도 아니다"라며 "플루 백신이 있지만 타미플루와 같은 약이 필요한 것과 비슷한 원리와 같이 코로나19는 백신과 관계 없이 치료제 개발이 시급하다"며 치료제 개발의 필요성을 강조했다.

